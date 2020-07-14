На видео показали номер за 100$ на украинском курорте: две комнаты и балкон

В сети показали отель в Затоке (коллаж РБК-Украина)

Украинский турист рассказал об отдыхе в Затоке

Украинский турист решил показать, какой номер в Затоке можно снять, если семья не ограничена в бюджете. Как известно, сейчас на курорте под Одессой в самом разгаре туристический сезон и владельцы жилья ждут своих постояльцев.

Так, на YouTube-канале "Крымский одессит" опубликовано видео из отеля "Грация" в Затоке. Двухкомнатный номер для семьи там стоит 100 долларов за сутки.

Сам номер состоит из большой спальни с двухместной кроватью, в другой комнате - двухэтажная кровать для детей, которая плавно перетекает в кухню: с холодильником, морозильником, плитой и полным набором посуды. В ванной - душевая кабина, раковина и туалет. Из спальни есть выход на террасу, где стоит стол со стульями где можно посидеть вечером.

В номере есть кондиционер, большой шкаф купе, телевизор, сейф, также на семью предоставили 9 полотенец.

Отдых в Затоке за 100 долларов

Как мы ранее писали, блогер Евгений Панюта проинспектировал отели Затоки и сообщил, что на курорте не так много людей, а цены на жилье хозяева снижать не собираются.

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