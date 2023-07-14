Потерял руки, зрение и отчасти слух. Жена раненого воина растрогала до слез историей своего мужа

С началом полномасштабного вторжения России тысячи украинцев ушли на фронт добровольцами. Одним из них стал и Андрей Смоленский. Мужчина до войны был веселым и жизнерадостным, любил петь и путешествовать... А сейчас после тяжелого ранения ему приходится привыкать к жизни в новой реальности - в полной слепоте и без обеих рук.

"Штурмовал" военкомат, чтобы уйти добровольцем на фронт

Андрей добровольцем ушел на фронт и уже через некоторое время стал командиром отдельного подразделения аэроразведки 47-й бригады. Во время одной из разведывательных заданий он получил тяжелые ранения - снаряд упал совсем близко к нему.

Побратимы Андрея и медики, которые его эвакуировали, были уверены, что не довезут парня. Сам же Андрей до последнего был в сознании и отдавал приказы.

Воин потерял обе руки, глаза и частично - слух. У него почти не было лица.

Андрей и Алина Смоленские (фото: Instagram.com/ alina_smolenska)

"Я узнала ужаснейшую новость в своей жизни. Мой любимый в реанимации. Он потерял глаза и частично верхние конечности. Имеет многочисленные переломы на лице и контузию легких", - писала его жена Алина в соцсетях.

С этого времени Андрей проходит очень тяжелое лечение, рядом с ним всегда его жена.

"Он принципиальный и свободолюбивый человек. Война не стала исключением. Верю, что совсем скоро состояние Андрея стабилизируется, и мы начнем активное лечение", - пишет Алина.

Андрей и Алина Смоленские (фото: Instagram.com/ alina_smolenska)

Даже в больнице воин не теряет оптимизма

В больнице семью Смоленских увидели военные фотографы Либеровы и зафиксировали снимками всю нежность, с которой Алина заботится о мужчине.

"Парень встречает нас в хорошем настроении, шутит и улыбается. Алина помогает ему поесть, встречает физиотерапевта, а после процедуры - просто ложится рядом. И то, как они лежат вдвоем - говорит больше любых слов", - написали фотографы в Instagram.

Алина не отходит от раненого мужа (фото: Instagram.com/libkos)

Они отмечают, что Андрей постоянно анализирует, что он сделал не так в тот роковой день. Изменилось бы что-нибудь, если бы он выехал с позиции раньше, или наоборот задержался. Но никогда не думает, что мог бы не идти на войну. Для него такого варианта нет.

"Сегодня парень стабилен, но Андрею и Алине еще предстоит пройти сложную реабилитацию. К тому же они активно изучают возможности так называемого бионического зрения. Все это требует больших денег", - отмечают Либеровы.

Жена Андрея Смоленского проводит сбор средств на лечение воина в своих соцсетях.

Андрей Смоленский нуждается в дорогостоящем лечении (фото: Instagram.com/libkos)