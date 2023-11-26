Почувствовала шарик в груди. Наталья Денисенко в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем
Звезда украинских сериалов Наталья Денисенко срочно обратилась к врачу-маммологу, так как почувствовала в груди шарик, который болел.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.
Наталья Денисенко пожаловалась на здоровье
Звезда "Крепостной" сообщила, что во время осмотра специалист обнаружил у нее кисту. К счастью, ее удалось убрать с помощью шприца.
У Натальи Денисенко обнаружили кисту (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
"По поводу больницы... Утром я почувствовала шарик в груди, который болел... Приехала на прием к маммологу и оказалось, что это киста. Только что мне сделали пункцию и убрали ее шприцем", - написала знаменитость.
По словам Натальи, процедура была болезненной. Однако больше всего ее огорчает то, что именно из-за войны, влияющей на психику, и возникают подобные "болячки".
"Это я уже после процедуры… Это не смертельно, было немного больно… Но я такая расстроеная не из-за физической боли… Очень больно из-за того, что понимаю, почему это произошло! Война бьет на психику, физическое состояние, гормоны, и вылезают такие болячки, которых никогда бы у нас и не было", - отметила она.
Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Также Денисенко призвала своих подписниц внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить медосмотры, чтобы вовремя "поймать" болезнь.
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