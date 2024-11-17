От святой воды до ругательства: вот, как отпугивали нечисть наши предки

Перекреститься

Считалось, что, перекрестив себя и все вокруг, можно отогнать нечисть. К тому же, крестясь, могли читать молитву, чтобы сделать защиту более эффективной. Этот ритуал был обязательным перед сном - в основном перекрещивали двери и окна, чтобы черти не смогли залезть в дом.

Также крестили печь, ведь верили, что в дом можно попасть через дымоход. Кроме этого, известно, что существовал подобный способ "перекрестить" вход в дом с помощью мела - ним рисовали кресты над дверью.

Поставить в доме святую воду

Святая вода, как молитва и крещение, была одним из наиболее распространенных способов защиты от нечистой силы. Освященную воду разливали по баночкам или кувшинам, или могли носить с собой. Чтобы отпугнуть нечисть, на нее было достаточно брызнуть святой водой.

Рассыпать мак или полынь

Некоторые растения, по мнению наших предков, имели магические свойства и отгоняли злые силы. Для этого освящать зелень даже не было обязательным.

Обычно мак рассыпали вокруг себя, а полынь вплетали в венки или раскладывали по дому. Тогда лукавый не мог приблизиться к жилищу.

Носить железные предметы

Предки верили, что черти опасаются железа. Поэтому, чтобы защититься от злых сил, с собой обязательно носили иглу, железный нож или другой металлический предмет.

К тому же имела значение острота предмета. Чем острее нож или игла - тем лучше они отпугивают нечистую силу.

Надеть одежду наизнанку

По мнению наших предков, если человек заблудился - его водит неправильным путем нечистая сила. В народе это явление получило название "завести в блуд".

Однако существовал чрезвычайно простой способ защиты - снять и надеть одежду наизнанку. Считалось, что это поможет избавиться от действия нечисти.

Ругаться

Несмотря на распространенное мнение, что чертов лучше отгоняет молитва или крест, предки имели абсолютный противоположный способ защиты - ругательство. Этот метод использовали, если молитва не помогала.