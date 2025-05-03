От YouTube до Android. 7 легендарных покупок Google, которые изменили интернет навсегда

DoubleClick (2008 год)

Когда Google начал стремительно набирать вес в отрасли, а смартфоны только начали появляться, компания закрепила за собой роль одного из главных хранителей маркетинговых данных, купив рекламного гиганта DoubleClick за 3,1 миллиарда долларов. Эффект от этой сделки трудно переоценить.

На тот момент Google отставал от своих конкурентов в поиске - Microsoft и Yahoo, которые также претендовали на DoubleClick, - в области рекламных связей. Покупка DoubleClick изменила расстановку сил, а заодно помешала конкурентам укрепить свои позиции.

Подавление конкуренции и стремительное вхождение Google в лидеры аналитики напрямую повлияло на то, как мы сегодня воспринимаем интернет.

Трудно представить, каким бы стал интернет, если бы Google не купила DoubleClick. В таком моменте это, возможно, самая значимая покупка компании, даже несмотря на то, что многие пользователи никогда не слышали о DoubleClick. Сосредоточение огромного массива пользовательских данных под одной крышей вызвало вопросы тогда и продолжает вызывать их сегодня.

Несмотря на отказ от бренда DoubleClick, его цели по-прежнему живут в стремлении Google собирать, анализировать и использовать больше информации о людях, чем любая другая компания в мире.

Сделка, которая сформировала современный Интернет (фото: Google)

Motorola Mobility (2012 год)

В 2012 году Google приобрела компанию Motorola Mobility, отделившуюся от Motorola, за 12,5 миллиарда долларов. Уже через 21 месяц большую часть активов было продано Lenovo менее чем за 3 миллиарда долларов. Однако Google сохранила ключевые элементы: патентное портфолио и подразделение перспективных технологий Advanced Technology and Projects (ATAP), и это было сделано не случайно.

Помните Project Ara? Неудачный проект модульного смартфона был одним из примеров работы Google ATAP. Он провалился, как и попытка Google вдохнуть новую жизнь в бренд Motorola.

К моменту передачи Motorola компании Lenovo в 2014 году у Google было немного реальных успехов. Однако патенты остались - они стали важной защитой для Android и сторонних производителей от дорогостоящих лицензионных претензий со стороны владельцев интеллектуальной собственности.

Многие эксперты сочли сделку с Motorola Mobility ошибкой, но такой, которую Google могла себе позволить без серьезного ущерба. Эта покупка вошла в историю как сигнал о намерении компании освоить вертикальные рынки - то есть контролировать весь цикл разработки и экосистему продукта. Она также заложила основу для появления современных устройств, включая линейку смартфонов Pixel.

Moto X 2013 года - предшественник сегодняшних Pixel (фото: Android Police)

Looker (2019 год)

На долю Google Cloud Services приходится 12% интернет-инфраструктуры, уступая Amazon Web Services (30%) и Microsoft Intelligent Cloud (21%). Стремясь усилить влияние, Google в 2019 году приобрела аналитический стартап Looker за 2,6 миллиарда долларов. Платформа предлагает мощные инструменты моделирования и самообслуживания, помогая бизнесу держать руку на пульсе.

Это очередная инвестиция, доход от которой трудно выразить в цифрах, особенно после интеграции Looker во множество популярных сервисов Google. Одно из наиболее значимых применений появилось недавно: с декабря 2024 года пользователи AWS также могут использовать возможности платформы Looker.

Современные компании зависят от анализа данных, чтобы конкурировать, и покупка Looker укрепила позиции Google в этой области. Инструменты платформы затрагивают каждого пользователя интернета, позволяя компаниям точнее ориентироваться на рынок и повышать эффективность.

Кроме того, это снижает зависимость Google от традиционной рекламной модели, эффективность которой со временем может снизиться.

Универсальная поисковая консоль Looker Studio (фото: Google)

Команда дизайнеров HTC (2018 год)

Первые три смартфона Pixel и их версии XL были разработаны HTC. Как и современные модели, они получили восторженные отзывы за удобство фотосъемки и стали платформой для идеального видения Android от Google.

Когда компания заключила сделку на 1,1 миллиарда долларов по приобретению команды разработчиков, это стало четким сигналом: Google нацелена на полный контроль над разработкой устройств.

Именно из этих внутренних усилий родились Pixel 3a и 3a XL. Это были хорошие смартфоны, хотя и не без недостатков. Вскоре появились Pixel 4 и 4 XL, а вместе с ними началось формирование фирменного стиля бренда с все более качественно реализованными функциями.

Сегодня мы ежедневно видим плоды этой стратегии - бренд Pixel стал флагманом Android-инноваций, получая все новейшие функции первым. Устройства Google вызывают разные мнения, но однозначно влияют на рынок.

Например, тренд на долгосрочную поддержку Android начался именно с обещания Google поддерживать свои устройства в течение 7 лет. Хотя доля Pixel в общем бизнесе компании невелика, влияние на индустрию - огромное.

Google Pixel 3 и 3 XL (фото: Android Police)

Waze (2013 год)

Трудно спорить с тем, что Google Maps - лучший универсальный картографический сервис. Но покупка израильского стартапа Waze за 1,3 миллиарда долларов в 2013 году оказалась стратегически грамотным шагом. Это положило конец слухам о битве за покупку Waze и не позволило конкурентам заполучить популярное приложение.

Более того, Waze стал источником аналитических данных о перемещениях пользователей для Google, рекламодателей и даже госструктур.

В отличие от универсального Google Maps, Waze сосредоточен на вождении. Его краудсорсинговые данные о ДТП, пробках и радарах сделали его любимым инструментом среди водителей, стремящихся сэкономить время и топливо.

Минималистичные, но точные оповещения Waze делают поездки безопаснее и спокойнее, а интеграция с Google Assistant позволяет делиться информацией о дороге буквально голосом. Оценка пробок в реальном времени и прогноз прибытия - все это делает Waze незаменимым помощником.

Несмотря на объединение команд Maps и Waze в 2022 году, именно покупка Waze показала, как Google может развивать нишевые сервисы до идеала.

Waze (иллюстративное фото: Unsplash)

Nest (2014 год)

Технологии умного дома долго шли к массовому признанию, и в этом им сильно помогла Google. Как и YouTube, Nest Labs переживала непростые времена до покупки, но в отличие от YouTube, покупка Nest за 3,2 миллиарда долларов не принесла Google быстрой прибыли. Через несколько лет подразделение умного дома стало убыточным.

Тем не менее, эта покупка имела значение не только в денежном эквиваленте. Она вдохновила конкурентов и легализовала целую индустрию, которую сегодня оценивают более чем в 100 миллиардов долларов.

Хотя конкуренты предлагают более широкий ассортимент, продукты Nest - как, например, Nest Learning Thermostat или Nest Cam - остаются одними из лучших за счет простоты и тесной интеграции с экосистемой Google.

Кроме того, Nest привел в Google талантливых инженеров и новые потоки данных. Тони Фаделл, "отец iPod", оставался у руля компании два года, став затем советником Ларри Пейджа и Сундара Пичаи.

Популяризация Google-платформы для умного дома создала еще больше каналов для сбора данных о привычках пользователей, что и дает корпорации значительную власть. Если Google продолжит улучшать экосистему Nest, она может сохранить лидерство в этой области надолго.

Ставка на Nest и будущее умных домов (фото: Android Police)

YouTube (2006 год)

В 2006 году Google, будучи еще просто "лидером интернет-поиска", приобрел развивающуюся платформу YouTube за 1,65 миллиарда долларов в виде акций. Сегодня ее оценивают в сумму от 200 до 400 миллиардов долларов.

В 2024 финансовом году YouTube принес Google 50 миллиардов долларов дохода от рекламы и подписок - и рост продолжается. У платформы практически нет конкурентов.

Покупка YouTube помогла быстро решить технические и финансовые трудности молодой платформы. Google взял простую идею свободного обмена видео, монетизировал ее, связал с поисковыми алгоритмами и создал одну из самых влиятельных мультимедийных платформ в истории.

Влияние YouTube выходит далеко за пределы прибыли. Это и инструмент для корпоративной связи, и платформа прямых трансляций, и образовательный ресурс, и - в то же время - источник трудноподавляемой дезинформации.

Покупка YouTube помогла быстро решить технические и финансовые трудности молодой платформы (фото: Unsplash)