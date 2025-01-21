6 экзотических фруктов, которые можно легко вырастить в теплице
Экзотические фрукты и овощи уже давно стали частью нашего рациона, однако многие из них можно вырастить самостоятельно. Теплица создает идеальные условия для тропических и субтропических растений, позволяя даже в умеренном климате получать свежие урожаи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести экзотических растениях, которые легко можно вырастить в своей теплице.
Авокадо
Авокадо - это одно из самых популярных экзотических растений, которое можно вырастить даже из косточки. Для теплицы стоит выбирать карликовые сорта, которые легко адаптируются к ограниченному пространству. Авокадо требует много света, регулярного полива и температуры не ниже 10°C.
В теплице это растение быстро развивается и через несколько лет может дать первый урожай. Авокадо богато полезными жирами и витаминами, поэтому станет ценным дополнением к рациону. Свежие плоды можно использовать для салатов, смузи и соусов.
Авокадо (фото: Freepik.com)
Манго
Манго - это символ тропического лета, который можно успешно выращивать в тепличных условиях. Карликовые сорта манго прекрасно чувствуют себя в теплицах, если обеспечить им достаточно солнечного света и тепла. Главное - не переувлажнять почву, ведь манго не любит застоя воды.
Регулярная обрезка поможет сформировать компактное дерево, которое каждый год будет радовать яркими ароматными плодами. Плоды манго богаты витаминами А и С, которые укрепляют иммунитет. Это идеальный фрукт для десертов, джемов и фруктовых салатов.
Манго (фото: Википедия)
Лайм
Лайм - еще одно замечательное растение, которое можно вырастить в теплице. Цитрусовые деревья хорошо растут в контейнерах и легко приспосабливаются к тепличным условиям. Лайм требует много солнца, умеренного полива и периодической подкормки органическими удобрениями.
Урожай можно получать почти круглый год, ведь лайм плодоносит небольшими партиями. Его плоды идеально подходят для приготовления коктейлей, маринадов и свежих соусов. Душистая лаймовая кожура также добавляет неповторимый аромат выпечке.
Лайм (фото: Википедия)
Маракуя
Маракуя или пассифлора - это не только вкусное, но и декоративное растение. Ее яркие цветы добавляют теплице особой эстетики, а плоды радуют уникальным кисло-сладким вкусом. Маракуя быстро растет и вьется, поэтому ей нужна опора для стеблей.
Для обильного плодоношения необходимо обеспечить регулярный полив и тепло. Плоды маракуйи богаты антиоксидантами и витамином С, что делает их полезным дополнением к рациону. Сок маракуйи можно использовать для коктейлей, десертов и свежих напитков.
Маракуйя (фото: Википедия)
Инжир
Инжир - это одна из древнейших культур, которая прекрасно растет в теплицах. Он неприхотлив к условиям, но требует хорошо дренированной почвы и достаточно света. Инжир легко адаптируется к ограниченному пространству и даже может выращиваться в горшках.
Урожай инжира собирают несколько раз в год, что делает его очень выгодной культурой. Сладкие плоды инжира содержат много клетчатки и микроэлементов, полезных для пищеварения. Свежий или сушеный инжир прекрасно подходит для выпечки, салатов и здоровых перекусов.
Инжир (фото: Википедия)
Папайя
Папайя - это еще одно растение, которое легко выращивается в тепличных условиях. Она быстро растет, достигая высоты нескольких метров, но в теплице лучше выбирать карликовые сорта. Папайя нуждается в теплой температуре, много света и регулярном увлажнении.
Уже через 6-8 месяцев после посадки можно получить первый урожай ароматных плодов. Папайя богата ферментами, которые способствуют пищеварению, а также содержит витамины А и С. Ее используют для приготовления салатов, соков и даже горячих блюд.
Папайя (фото: Freepik.com)
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Ищи Vila, Moysad.com.ua, Gardeners' world.