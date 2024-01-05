"От войны устают те, кто ничего не сделал": военный высказался о демобилизации

По мнению военного, Украине нужна не демобилизация, а мобилизация. Ведь чем больше людей на службе, тем чаще командование сможет менять бойцов.

"Вот он вышел из позиции, устал. Я его отправлю на 3-5 дней домой, это будет проще. А от того, что у меня нет, кем поменять ребят на позиции, мне приходится очень редко отпускать в отпуска, менять. Там митинги - демобилизация. А кто придет и заменит этих ребят?" - спрашивает "Кондор".

Он добавляет, что такое распределение затрагивает военных, отдающих свою жизнь, здоровье и время.

Максим "Кондор" (фото: slidstvo.info)

"Мы здесь не устали, а гражданские устали. Больше всего устают от войны те, кто для этой войны ничего не сделали. Но если мы будем делить на тех, кто устал и не устал, кто делает и кто не делает, то мы так эту войну будем очень долго воевать", - объясняет он.

Максим убежден, что именно разделение общества на категории является большой проблемой, и поэтому Украина во многом проигрывает России.

Какой должна быть мотивация для мобилизации

"Элементарно, если они (военнообязанные - ред.) не придут сюда, не заменят нас, и нам здесь не удастся удержать, и вся Украина будет оккупирована, завтра мы все дружно возьмем автоматы в руки и под российским флагом пойдем на другую территорию воевать", - говорит командир "Кондор".

Он отмечает, что украинцы умеют воевать, и поэтому результат этой российско-украинской войны покажет, через сколько нам снова придется воевать с Россией.

"Даже если мы деоккупируем территорию, то через 50-100 лет они снова на нас полезут. Если мои дети и внуки не будут воевать с Россией, для меня это будет классный результат, ну правнуки уж пусть простят. Это Россия - она всегда воевала и будет воевать", - сказал военный.