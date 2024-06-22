От успеха до краха: 5 украинских звезд, которые потеряли славу во время большой войны

Потап

После начала полномасштабного вторжения рэпер проживал в нескольких странах. В феврале 2024 года он объявил о поездке в Колумбию для продвижения своей карьеры, планируя там встретиться с местными звездами и работать с ними.

Его жена, певица Настя Каменских отправилась с ним. Позже Потап сообщил, что живет в Испании.

Украинцы критикуют артиста за его позицию и поддержку Украины из-за рубежа. Многие знаменитости даже заявили, что продюсеру не место в нашем шоу-бизнесе.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Настя Каменских

Певица была одной из самых популярных в Украине, успешно ею гастролировала и была судьей популярных вокальных шоу. Она также снималась в рекламе и была лицом известных брендов.

В начале большой войны, как и Потап, Настя находилась в Испании. Она рассказывала, что доносила правду о войне в Украине испанским СМИ.

Впервые исполнительница вернулась в Украину летом 2022 года, где дала интервью Маше Ефросининой, что спровоцировало множество мемов.

Многие не поверили в искренность слов исполнительница, считая ее поведение неестественным и высказывания странными.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя также пыталась оправдать своего мужа Потапа, в частности за песню "Волонтер", заявив, что не видит в ней ничего плохого, и добавила, что Алексей, как и все люди, имеет право на ошибку.

После возвращения в Украину певица отправилась в тур по городам страны, но залы не заполнялись. В итоге она решила изменить направление своей карьеры и снова уехала в Испанию.

Там артистка выпускает испаноязычные песни, включая совместные работы с зарубежными исполнителями, и периодически дает интервью местным журналистам об Украине.

Олег Винник

В феврале 2022 года певец уехал в Германию, где живет до сих пор. Тогда он объяснял свой отъезд тем, что болеет серьезной болезнью и проходит лечение за границей, а также тем, что является резидентом Германии.

Примечательно, что Винник ни разу не упомянул о войне в Украине, утверждая, что молчит, потому что его никто не будет слушать.

Более того, он говорил, что сожалеет о том, что не служит на фронте. Однако поклонники не поверили его словам, а некоторые даже резко его осудили и больше не хотят видеть его в украинском шоу-бизнесе.

Олег Винник (фото: кадр с видео)

Влад Яма

Танцовщик Влад Яма построил блестящую карьеру в Украине. Он был постоянным судьей популярного шоу "Танці із зірками", участвовал в юмористической программе "Лига смеха" и был одним из ведущих шоу "Твій день".

После начала великой он с семьей уехал в США. Хореограф утверждал, что уехал 24 февраля 2022 года, когда границы еще были открыты для мужчин.

Позже Яма сообщил, что в первые дни российского вторжения находился в Запорожской области, помогая родителям эвакуироваться.

Когда стало известно, что танцовщик находится за океаном, в сети поднялась волна хейта, которая продолжается до сих пор.

Поклонники Влада считают, что он должен был остаться на родине и помогать военным. Однако сам хореограф заявляет, что приносит больше пользы, находясь в США, где собирает деньги для ВСУ и участвует в благотворительных мероприятиях.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Светлана Лобода

Артистка имела огромную армию поклонников в постсоветских странах, включая значительное количество слушателей в Украине.

В течение некоторого времени Светлана была участницей известной группы "ВИА Гра" и представляла Украину на конкурсе Евровидение с песней "Be My Valentine", заняв 12-е место.

С 2014 года она работала на российском рынке, участвовала в различных программах и получала награды в России.

Несмотря на то, что она последние годы жила и работала там, исполнительница продолжала собирать большие аудитории в Украине.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ее карьера здесь потерпела крах из-за неоднозначной позиции относительно войны России против Украины.

В начале она молчала, потом записала видео, в котором выразила свои эмоции и призвала прекратить конфликт. Впоследствии она признала, что РФ начала войну и начала поддерживать украинские инициативы, но это было временно.

Лобода продолжила исполнять российские песни и выступать на одной сцене с гражданами страны-агрессора.

Сейчас певица проживает в Латвии и дает концерты в разных странах, преимущественно для русскоязычной аудитории.