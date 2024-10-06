Вы видели этих кошек? 4 породы с невероятной внешностью

Красивые кошки привлекают внимание не только своей внешностью. От величественных норвежских лесных до утонченных сфинксов - каждая порода имеет свои уникальные черты и характер.

Норвежская лесная кошка

Норвежская лесная кошка - это порода, известная своим уникальным происхождением и характеристиками. В Норвегии ее называют "скогкатт", что указывает на ее европейское происхождение, насчитывающее несколько сотен лет. Считается, что предки этой породы появились в стране благодаря римским завоевателям, привезшим с собой домашних кошек.

Скандинавские мифы также упоминают о кошках, живших на этих землях на протяжении многих веков. Норвежские лесные кошки получили популярность в США в 1980-х годах благодаря своей игривой натуре и природной атлетичности. Эти коты поражают не только своим видом, но и характером, став любимцами многих семей.

Норвежская лесная кошка (фото: Википедия)

Сфинкс

Сфинксы - это порода кошек, которую легко узнать благодаря их большим ушам и отсутствию шерсти. Эти кошки становятся великолепными домашними питомцами для людей, страдающих аллергией. Однако, из-за отсутствия шерсти, сфинксы часто мерзнут и ищут тепло, пытаясь найти комфортные объятия своих владельцев.

Бесшерстные кошки известны на протяжении всей истории, в частности в Древнем Египте, где их почитали как священных животных. Современные американские сфинксы имеют происхождение от кошек, обнаруженных в Миннесоте и Канаде, где естественные мутации привели к отсутствию шерсти.

Уникальность сфинксов состоит не только в их внешнем виде, но и в характере. Эти кошки чрезвычайно коммуникабельны: они любят своих хозяев, проявляя нежность и игривость. Сфинксы всегда ищут объятия и тепло, что делает их замечательными домашними любимцами.

Канадский сфинкс (фото: википедия)

Египетская мау

Египетская мау - это уникальная порода кошек, которая является единственной одомашненной породой с пятнистой шерстью. Ее популярность обусловлена не только внешним видом, но и чудесным характером, который делает ее отличным компаньоном.

Эта порода имеет давнюю историю: считается, что египетские мау были домашними питомцами еще тысячи лет назад, имея популярность среди древних египтян. Они были завезены в США в 1980-х годах и быстро завоевали сердца людей.

Эти кошки отличаются своим умом, активностью и социальностью, что делает их идеальными домашними питомцами для семей.

Египетская мау (фото: википедия)

Корат

Порода корат имеет давнюю историю, берущую начало в Таиланде. Упоминания о них можно найти в артефактах XIII века. Кораты привлекли внимание своей гладкой голубой шерстью, компактным телом и большими выразительными глазами.

В Европу породу завезли в XIX веке, в США - в 1950-х годах. Корат быстро приобрел популярность среди любителей кошек. В 1966 году Американская ассоциация любителей кошек (ACFA) признала породу и разрешила ей участвовать в чемпионатах.

Сегодня корат остается одной из любимых пород благодаря своей игривой и ласковой натуре.

Корат (фото: википедия)