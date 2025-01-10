Назван фактор, который "разрушает" щитовидную железу и приводит к болезням

Когда человек находится в постоянном стрессе, от этого страдают многие органы и системы, в том числе и щитовидная железа. А это может привести к постоянной усталости и даже опасным болезням.

Как стресс вредит организму

По словам нутрициолога и терапевта Ольги Абдулоевой, хронический стресс влияет на гормоны, особенно на щитовидную железу, которая контролирует энергию, вес, настроение и даже работу сердца.

Тормозит работу железы

Когда человек постоянно в стрессе, то мозг не дает сигнал щитовидной железе работать. В результате она выделяет меньше гормонов, которые нужны для поддержания обмена веществ.

"Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3. Т4 - это "заготовка", которая должна превратиться в активный Т3, чтобы давать энергию клеткам", - отметила эксперт.

В результате стресс блокирует это преобразование. Поэтому активного Т3 становится меньше, а вместо него появляется ненастоящий гормон (реверсивный Т3), который не дает клеткам получить энергию.

Поэтому возникает сильная усталость, медленный метаболизм, сильный набор веса, руки и ноги становятся "ледяными".

Воспаление и риск аутоиммунных болезней

Стресс вызывает воспаление в организме. Это может повредить работу иммунной системы, и она начинает атаковать свою же щитовидную железу. Это основа для таких болезней, как тиреоидит Хашимото.

Это проявляется такими симптомами:

постоянная усталость

набор веса даже при правильном питании

плохое настроение, депрессия

проблемы с менструальным циклом

Методы снятия стресса для улучшения работы щитовидной железы

Людям с хроническими заболеваниями, такими как гипотиреоз, на которые может негативно влиять стресс, следует обратить особое внимание на методы борьбы с ним. Целостная стратегия, которая включает здоровое питание, физическую активность, сон и время для отдыха.

Отдохните

Трата времени на размышления или медитацию может помочь расслабить тело и избежать стресса. В конце концов, расслабление приведет к уменьшению стресса, меньше влияя на щитовидную железу.

Некоторым людям нужен только дыхание свежего воздуха, то как другим йога или техники глубокого дыхания.

Дайте своему телу необходимое топливо, практикуя техники релаксации. Вы можете помочь восстановить баланс общего состояния здоровья и щитовидной железы.

Сбалансированная диета

Определенные продукты питания могут помочь уменьшить стресс в организме и быть здоровыми. К ним относят:

цельнозерновые продукты

молочные продукты с низким содержанием жира

авокадо и оливковое масло

овощи

фрукты

Следите за надлежащим контролем порций и ограничьте потребление насыщенных жиров, обработанных углеводов, соли, добавленных сладостей и алкоголя.

Спорт

Регулярная физическая активность является отличным средством для снятия стресса, который может улучшить вашу энергию и настроение. Упражнения также могут улучшить сон и уменьшить усталость.

Это особенно полезно для людей, страдающих от усталости из-за гипотиреоза.

Сон

Усталость может быть вызвана недостаточным сном. Семь-девять часов качественного сна улучшат самочувствие и уменьшат напряжение в теле.