От бешенства до менингита. Врач рассказала, чем опасны контактные зоопарки

В чем опасность контактных зоопарков

Бешенство. Очень часто животные могут поцарапать или укусить. И должным образом они вакцинированы и есть ли ветеринарный контроль – это вопрос.

Микроспория - стригущий лишай. Заразиться в контактном зоопарке очень возможно, поскольку животные могут болеть этой болезнью и это не всегда может быть заметно. Основным источником заболевания являются кошки, реже собаки, пуховые звери, кролики, лошади, овцы, свиньи.

Сальмонеллез - особенно рептилии, черепахи - являются носителями этой бактерии. Она есть в их естественной флоре, а для человека она опасна, потому что может вызвать тяжелую кишечную инфекцию, даже септическое состояние.

Кампилобактериоз. Резервуаром и источником инфекции для человека есть животные, преимущественно домашние и сельскохозяйственные (кролики, свиньи, коровы, козы, овцы), птицы. Незначительную роль могут играть дикие животные и мышевидные грызуны.

Кампилобактер вызывает кровавую инвазивную диарею. У детей может быть тяжелое течение.

Листериоз. Список источников (резервуаров) листерий - достаточно обширный: это могут быть дикие грызуны, сельскохозяйственные животные (особенно овцы и свиньи). Болезнь может иметь признаки кишечной инфекции, а в тяжелых случаях поражать головной мозг, вызывая

Менингит - особенно опасная инфекция для маленьких детей, беременных и людей с иммунодефицитом.

"Итак, как с нравственной, так и с инфекционной точки зрения, контактные зоопарки не должны существовать. Но спрос порождает предложение. Поэтому десять раз подумайте, стоит ли вам подвергаться опасности, посещая такие "развлечения", - написала врач.