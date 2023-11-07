Від сказу до менінгіту. Лікар розповіла, чим небезпечні контактні зоопарки

В чому небезпека контактних зоопарків

Сказ. Дуже часто тварини можуть подряпати або вкусити. І чи належним чином вони вакциновані і чи є ветеринарний контроль - це питання.

Мікроспорія - стригучий лишай. Заразитися в контактному зоопарку дуже можливо, оскільки тварини можуть хворіти на цю хворобу і це не завжди може бути помітно. Основне джерело захворювання є кішки, рідше собаки, пухові звірі, кролики, коні, вівці, свині.

Сальмонельоз - особливо рептилії, черепахи - є носіями цієї бактерії. Вона є в їх природній флорі, а для людини вона є небезпечною, бо може викликати важку кишкову інфекцію, навіть септичний стан.

Кампілобактеріоз. Резервуаром та джерелом інфекції для людини є тварини, переважно свійські та сільськогосподарські (кролики, свині, корови, кози, вівці), птахи. Незначну роль можуть відігравати дикі тварини та мишоподібні гризуни.

Кампілобактер викликає криваву інвазивну діарею. У дітей може бути важкий перебіг.

Лістеріоз. Список джерел (резервуарів) лістерій - досить великий: це можуть бути дикі гризуни, сільськогосподарські тварини (особливо вівці і свині). Хвороба може мати ознаки кишкової інфекції, а у важких випадках вражати головний мозок, викликаючи

Менінгіт - особливо небезпечна інфекція для маленьких дітей, вагітних і людей з імунодефіцитом.

"Отже, як з етичної, так і з інфекційної точки зору, контактні зоопарки не мають існувати. Але попит породжує пропозицію. Тож десять раз подумайте, чи варто вам наражатися на небезпеку, відвідуючи такі "розваги", - написала лікар.