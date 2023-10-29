Электронная очередь. Минобразования объяснило, как увеличить шансы на поступление ребенка в детсад

Чтобы попасть в государственный сад, родители должны стать в электронную очередь и подать документы ребенка.

Поскольку в государственных заведениях мест не хватает, министерство советует становиться в очередь в детский сад сразу после рождения ребенка.

Электронная очередь в детский сад

Целью создания электронного реестра является снижение коррупции в дошкольных учреждениях. Вопросом разработки и внедрения программы электронной регистрации детей занимаются местные органы управления образованием.

Чтобы записаться в электронную очередь в детский сад отца, необходимо:

зарегистрироваться на сайте, созданном местным органом управления образованием;

выбрать дошкольное учреждение;

в заявке на очередь указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя, желаемый детский сад и нажать "Подать заявку";

проверить, что заявка зарегистрирована: если регистрация успешна – устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди";

отслеживать статус заявки: если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления" (уведомление об этом будет по электронному адресу), и будет предложено место в выбранном садике;

предоставить необходимые документы для вступления в срок, установленный местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В противном случае очередь автоматически отменяется.

Как записать ребенка в детский сад

Для начала необходимо выбрать детский сад.

После чего родителям нужно посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.

Для приема в заведение дошкольного образования общего развития предоставить в детский сад:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

свидетельство о рождении.

Для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:

заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра;

направление местного органа управления образованием;

индивидуальная программа реабилитации для детей с инвалидностью.

Для приема детей в санаторное учреждение дошкольного образования (группы) необходимо дополнительно предоставить:

справку территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера;

направление местного органа управления образованием.

Для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку установленного образца с выводом врачебно-консультативной комиссии, где указано, что ребенок может посещать учреждение дошкольного образования. При наличии справки руководитель обязан принять ребенка в садик.

Вопрос о посещении учреждения дошкольного образования детьми, родители которых отказываются от прививок, решается врачебно-консультативной комиссией, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 29.11.2002 № 434 и утвержденного этим приказом примерного «Положения о подготовке детей на педиатрической дошкольного и школьного общеобразовательного учебного заведения».

Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение календарного года на основании предоставленных документов.

Во время приема ребенка в учреждение дошкольного образования руководитель обязан ознакомить родителей или заменяющих их лиц с уставом дошкольного учреждения другими документами, регламентирующими его деятельность.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Следует ли становиться в очередь сразу после рождения ребенка?

Это не обязательно, ведь законом это не предусмотрено. Кроме того, так увеличивается возможность получить место в детском саду и сэкономить время родителей. Если вы уверены, что не измените место жительства в ближайшее время, то стать в электронную очередь стоит как можно раньше.

Обязательно ли платить благотворительный взнос?

Благотворительный взнос уплачивается исключительно по желанию родителей. Если благотворительный взнос называют обязательным, это нарушение. В таком случае можно подать жалобу в районное управление образования или обращаться в правоохранительные органы, ведь за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Какие льготы для поступления в детсад?

Ознакомиться с полным перечнем льгот следует в местном управлении образования, ведь местные власти могут устанавливать дополнительные льготы. Если ребенок попадает под какую-то льготу, но в заведении отсутствуют места, то ребенка направляют в другой садик с сохранением этой льготы.

Что делать, если мест в садах нет?

Выясните у сотрудников, по какой причине отсутствует место.

Спросите, что можно сделать, чтобы попасть в детский сад.

Получите письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения.

Собрав всю информацию, обратитесь в управление образования - там обязаны вам помочь.

Напомним, ранее мы писали, что нельзя приносить в детский садик на день рождения.

Также мы писали, что под Киевом открыли модульный детский сад.

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