От президентов до принцев. Проводница "Укрзализныци" рассказала о VIP-пассажирах

Опыт работы

Татьяна Когут - одна из проводниц, сопровождающих почетных гостей из других стран на пути в Киев.

В "Укрзализныце" женщина работает уже 19 лет. С марта прошлого года - в элитных вагонах, где перевозят мировых лидеров и других известных лиц и общественных деятелей, приезжающих в Украину во время войны.

Скриншот (facebook.com/dw.ukrainian)

"Я возила, наверное, больше десятка (высокопоставленных, - Ред.) пассажиров... Это были президенты, премьеры, принцы", - вспомнила проводница.

Кто приезжал чаще всего

Чаще всего, по словам Татьяны, она ездила с Борисом Джонсоном.

"Джонсона, наверное, я возила больше всего - четыре раза. Даже получила от него подарок - шапку", - призналась она.

Скриншот (facebook.com/dw.ukrainian)

Кроме того, Когут сопровождала во время путешествия:

президента Литвы

президента Словакии

премьер-министра Испании

президента Европейской комиссии

Запомнился ли кто-то больше всего

По словам женщины, все высокопоставленные пассажиры запоминаются для нее, прежде всего, из-за того, что они - "наши гости".

Она рассказала, что когда зарубежные чиновники и политики едут в Киев - общаются с проводниками меньше, чем когда возвращаются домой из столицы.

Скриншот (facebook.com/dw.ukrainian)

"Они приезжают к нам... И сначала, когда они впервые приезжали, и когда потом они возвращались отсюда, мы снова были одни и те же - проводники. То они так... Может думали, что мы меняемся. А мы ждали их. Это уже назад ехали и они больше и рассказывали, и фотографии показывали - где они были", - поделилась проводница.

Какая делегация и чем удивила

Татьяна вспомнила, как делегация из Германии похвалила своевременное прибытие поезда.

"Помню, делегация... Это к нам приезжала министр иностранных дел Германии. И они очень были поражены, что... Они там говорили, что мы должны прибыть в Киев в 9 часов... Мы и прибыли, согласно с графиком, в 9 часов", - отметила женщина.

Скриншот (facebook.com/dw.ukrainian)

Она добавила, что у нее тогда спросили: "Как вам такое удается?"

Ведь в Германии, как оказалось со слов ее гостей, "такого нет". Поезда можно ждать и пол часа, и 50 минут - до часа времени. Бывают даже такие ситуации, когда он вообще не приходит.

Это украинку несколько удивило. Ведь ее поезд за все время работы опоздал только один раз - и всего на 15 минут. Это произошло из-за того, что на колею упало дерево.