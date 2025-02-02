От восхищения до осуждения: 6 звезд, которые заставили весь мир ненавидеть их

Мир звезд непредсказуем: сегодня они купаются в любви фанатов, а уже на следующий день - сталкиваются с волной хейта. Скандальные поступки, неудачные высказывания или просто смена имиджа - причин, по которым знаменитости теряют благосклонность, множество. Некоторые из них настолько разочаровали публику, что вернуть себе доброе имя стало почти невозможно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает 5 селебрити, которых когда-то обожали, а теперь осуждают по всему миру.

Арми Хаммер

В 2017 году он стал восходящей звездой благодаря роли в фильме "Назови меня своим именем", который получил признание критиков. Однако в 2021 году карьера Хаммера потерпела крах после обвинений в жестоком обращении со стороны его бывшего партнера. Ситуация обострилась, когда в медиа появились шокирующие заявления о его каннибалистических фантазиях, что фактически поставило крест на его дальнейшей работе в кино. Арми Гаммер (фото: Кинориум)

В итоге актера исключили из нескольких проектов, ведь ни одна студия не хотела с ним сотрудничать. В 2022 году вышел документальный фильм "House of Hammer", в котором подробно рассматриваются выдвинутые против него обвинения.

Тем временем Хаммер покинул Голливуд и начал продавать таймшеры на Каймановых островах. В 2023 году он частично признал свою вину, признавшись, что использовал людей во время своей славы.

Эмбер Херд

После ролей в "Девушке из Дании", "Аквамене" и "Лиге справедливости" карьера Эмбер Херд стремительно взлетела. Однако в 2022 году она оказалась в центре громкого судебного процесса, когда ее бывший муж, Джонни Депп, подал на нее иск о клевете. Он обвинил Херд в ложных утверждениях относительно домашнего насилия во время их брака. Эмбер Херд (фото: instagram.com/amberheard)

Хотя обе стороны предстали перед судом с серьезными обвинениями и не вышли из процесса без репутационных потерь, общественность особенно осудила именно Херд. В результате судебного разбирательства Деппу присудили 15 миллионов долларов компенсации, тогда как Херд получила 2 миллиона долларов. После апелляции стороны пришли к соглашению.

Впоследствии актриса решила переехать в Испанию, пытаясь избежать давления со стороны медиа и общественности.

Эллен Дедженерес

Бывшее стендап-ток-шоу Эллен Дедженерес быстро стало любимым местом для знаменитостей, которые хотели продвигать себя и свои проекты, собирая миллионы зрителей. Однако все изменилось в 2020 году, когда члены команды шоу обвинили ведущую в создании токсичной рабочей среды, включающей жестокое обращение, расизм и преследования. Эллен Дедженерес (фото: Википедия)

В 2021 году, на фоне роста обвинений, программа потеряла около миллиона зрителей, что стало серьезным ударом по ее рейтингам. Вскоре после этого Дедженерес объявила о завершении шоу в 2022 году.

В 2024 году, во время прощального стендап-тура, она в шутку прокомментировала скандал, сказав, что ее "выгнали из индустрии за то, что была подлой".

Канье Уэст

Репутация Канье Уэста серьезно пострадала еще в 2009 году, когда он сорвал награждение Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards, заявив, что победа должна была достаться Бейонсе. Хотя Уэст и раньше оказывался в центре скандалов, в частности после нападения на представителя прессы в 2014 году, ситуация резко ухудшилась в 2022-м, когда он начал высказывать антисемитские взгляды. Канье Уэст (фото: Getty Images)

Рэпер восхвалял Адольфа Гитлера и публиковал экстремистские изображения, в частности со звездой Давида, что привело к блокировке его аккаунта в Twitter и потере контракта с Adidas. После этого ряд музыкантов запретили использовать их композиции в его работах.

В 2024 году Уэст снова оказался в центре скандала после визита в Россию, что вызвало волну возмущения и принесло ему звание "Врага Украины".

R. Kelly

Имея три награды "Грэмми", много хитов номер один и репутацию лидера жанра R&B, R. Kelly десятилетиями пользовался уважением среди коллег-музыкантов и поклонников. Однако его имя было затянуто в слухи о жестоком обращении, которые преследовали его на протяжении многих лет. R. Kelly (фото: Getty Images)

Несмотря на запятнанный имидж, его карьера была окончательно разрушена в 2018 году, когда появились новые обвинения. В 2019 году вышел документальный фильм "Выжить Р. Келли", что значительно усилило внимание к его делу и привело к аресту.

В 2022 году в Нью-Йорке R. Kelly был признан виновным и приговорен к 30 годам заключения. В 2023 году он получил дополнительные 19 лет в штате Иллинойс, что суммарно дало ему 31 год заключения.

Пи Дидди

Под псевдонимом "Дидди" и другими альтернативными титулами Шон Комбс вырос из успешного рэпера до одного из самых влиятельных исполнителей в музыке, несмотря на несколько юридических проблем. Однако в 2023 году это наследие было разрушено, когда его бывшая партнерша Кэсси Вентура подала иск против него, обвинив в ряде преступлений, включая жестокое обращение и нападение. Пи Дидди (фото: facebook.com/Diddy)

После урегулирования этого иска появилось больше обвинений от других жертв, а также записи с камер видеонаблюдения, на которых Комбс нападает на Вентуру в отеле. Это привело к тому, что многие знаменитости дистанцировались от него, и его репутация подверглась серьезному удару.

В 2024 году Пи Дидди был арестован и обвинен в ряде ужасных преступлений. В настоящее время он сталкивается с множеством судебных исков и обвинений, а его дело попадет в суд в 2025 году.