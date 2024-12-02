Панацея или фуфло? Тренер развеял главный миф о стакане воды натощак
Стакан теплой воды утром - это один из самых популярных ритуалов среди поклонников здорового образа жизни. Она якобы "запускает" организм, улучшает метаболизм, стимулирует желчный пузырь, восстанавливает водный баланс и даже способствует похудению.
Есть ли в этих утверждениях реальная польза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Главные мифы о воде утром
Запуск организма
Организм не нуждается в "запуске" - он работает постоянно, даже во сне. За пробуждение отвечает гормон кортизола, а не вода.
Повышение метаболизма
Нет никаких доказательств, что простая вода утром способна оказывать существенное влияние на метаболизм.
Стимуляция желчного пузыря
Желчь выделяется на еду, а не на воду. Особенно это касается белковых и жирных продуктов, а не жидкости натощак.
Восстановление водного баланса
За ночь организм действительно теряет часть влаги из-за потоотделения и других процессов. Но это не означает обезвоживания. Утром тело самостоятельно сигнализирует о потребности в воде - из-за чувства жажды.
Вода должна быть теплой
Температура воды не имеет принципиального значения: организм быстро нагревает или охлаждает до нужной температуры.
Стакан теплой воды утром - это полезная привычка, но ее действие ничем не отличается от того же яблока или чашки кофе с молоком. Все эти напитки и еда в известной степени гидратируют организм. Главное - пить и есть вкусное, не переоценивая влияние одного ритуала.
А как насчет меда?
Вода с медом? Это просто сладкая вода. Она не обладает магическими свойствами, и тем более не способствует похудению.
Если вам нравится стакан теплой воды утром - пейте. Но не стоит наделять эту привычку свойствам, не подтвержденным наукой. И главное - выбирайте то, что доставляет удовольствие вашему организму, без лишнего фанатизма.
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