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От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

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Украина, Четверг 03 августа 2023 20:08
От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото) Кто такая Сара Эштон-Сирилло (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В рядах ВСУ еще с февраля 2022 года по собственному желанию служат иностранцы. Среди них и американка Сара Эштон-Сирилло. Она официально подписала контракт с ВСУ и занимается освещением войны в Украине для аудитории Европы и США.

Что известно о Саре и почему она так раздражает россиян - подробнее читайте в материале Styler.

Кто Сара Эштон-Сирилло

46-летняя американская журналистка и бывшая политическая активистка, а также кандидат на политические должности, Сара Эштон-Сирилло родом из Лас-Вегаса в штате Невада. Там она вела активистскую деятельность в 2020-2021 годах.

Больше всего выступала против результатов президентских выборов 2020 года в США, когда победу одержал Джо Байден.

От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

В США Сара Эштон была активным политическим деятелем и активисткой (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

Весной 2021 года Эштон-Сирилло решила баллотироваться в городской совет Лас-Вегаса как демократ. Но уже в октябре журналистка отстранилась от борьбы, заявив, что хочет сосредоточиться на созданном ею портале политических новостей.

Как американка попала в ВСУ

С марта 2022 года Сара рассказывала о полномасштабном российском вторжении в Украину и освещала проблемы беженцев. Она поселилась в Харькове, на Северной Салтовке и некоторое время была официальной представительницей мэра поселка Золочева в Харьковской области.

Из Харькова журналистка также делала репортажи о влиянии войны на ЛГБТК+ сообщество, брала интервью у геев, которые воюют за Украину и документировала российские военные преступления против ЛГБТК-людей.

От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

Почти девять месяцев полномасштабной войны Сара проживала и служила в Харькове, который все время бомбили (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

Известно, что она подписала контракт с ВСУ и служила в ТрО как боевой медик. В феврале 2023 года Сара получила ранение, в результате которого потеряла часть руки.

"В меня попали сегодня утром. Мои травмы необратимы. Я потеряла часть руки и имею шрамы на лице. Но мы выиграли бой. И я пишу это сразу после того, как это случилось", - написала она в своем Twitter.

После выздоровления Сара снова вернулась в службу. В августе она стала гражданской сотрудницей Министерства обороны, но при этом прекратила освещать события войны из-за "конфликта интересов". Что именно произошло - неизвестно.

По данным журнала Xtra Magazine, Сара Эштон-Сирилло является единственной трансгендерной женщиной, освещающей вторжение России в Украину.

От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

Сейчас Сара работает в пресс-центре ТРО для освещения войны в Европе и США (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

"СМИ важны, но им нужна аудитория, и они делают сенсацию из того, что здесь есть транссексуальная военная", - сказала Сара в интервью изданию El Pais.

По словам Эштон-Сирилло, многие украинцы не знают, что она трансгендер. Она сказала, что другие солдаты в ее подразделении знают, и что некоторым это очень нравится.

Если и звучали какие-то вопросы по поводу ее гендера, то, как она говорит, только из любопытства, а не, чтобы оскорбить или задеть.

А вот для россиян Сара является костью поперек горла. На своих псевдоресурсах они поливают журналистку грязью только потому, что она находится на стороне Украины.

От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

Скриншоты: Styler

Сара ведет собственный проект в Украине

В конце июня 2023 стало известно, что Силы Теробороны запускают англоязычный медиапроект для освещения войны в Украине для аудитории США и Европы.

"Вести его будет известная журналистка из Соединенных Штатов Sarah Ashton. Цель этого проекта - доносить до граждан США и Европы правдивую оперативную информацию о событиях в Украине, о ходе боевых действий. Чтобы российским пропагандистам не дать никакого шанса искажать информацию", - написал в своем Facebook начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.

От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

Алексей Дмитрашковский вместе с Сарой Эштон-Сирилло (фото: facebook.com/Алексей Дмитрашковский)

Материал можно увидеть на странице "ТрО Медиа" в Facebook.

В своем Instagram Сара также ежедневно публикует фронтовые сводки.

На сколько журналистка планирует оставаться в Украине - неизвестно, но очевидно ее деятельность важна для того, чтобы украинский вопрос не исчезал с европейской и американской повестки дня.

Ранее мы рассказывали историю бойца с позывным Хорт, который после трех ранений снова в рядах ВСУ.

Мы также сообщали о гибели на фронте журналиста Дмитрия Рыбакова. Он стал 65 украинским медийщиком, которого убила Россия.

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