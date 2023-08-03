От нее бесятся все россияне. Кто такая трансгендер Сара Эштон-Сирилло и что она делает для Украины (фото)

В рядах ВСУ еще с февраля 2022 года по собственному желанию служат иностранцы. Среди них и американка Сара Эштон-Сирилло. Она официально подписала контракт с ВСУ и занимается освещением войны в Украине для аудитории Европы и США.

Что известно о Саре и почему она так раздражает россиян - подробнее читайте в материале Styler.

Кто Сара Эштон-Сирилло

46-летняя американская журналистка и бывшая политическая активистка, а также кандидат на политические должности, Сара Эштон-Сирилло родом из Лас-Вегаса в штате Невада. Там она вела активистскую деятельность в 2020-2021 годах.

Больше всего выступала против результатов президентских выборов 2020 года в США, когда победу одержал Джо Байден.

В США Сара Эштон была активным политическим деятелем и активисткой (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

Весной 2021 года Эштон-Сирилло решила баллотироваться в городской совет Лас-Вегаса как демократ. Но уже в октябре журналистка отстранилась от борьбы, заявив, что хочет сосредоточиться на созданном ею портале политических новостей.

Как американка попала в ВСУ

С марта 2022 года Сара рассказывала о полномасштабном российском вторжении в Украину и освещала проблемы беженцев. Она поселилась в Харькове, на Северной Салтовке и некоторое время была официальной представительницей мэра поселка Золочева в Харьковской области.

Из Харькова журналистка также делала репортажи о влиянии войны на ЛГБТК+ сообщество, брала интервью у геев, которые воюют за Украину и документировала российские военные преступления против ЛГБТК-людей.

Почти девять месяцев полномасштабной войны Сара проживала и служила в Харькове, который все время бомбили (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

Известно, что она подписала контракт с ВСУ и служила в ТрО как боевой медик. В феврале 2023 года Сара получила ранение, в результате которого потеряла часть руки.

"В меня попали сегодня утром. Мои травмы необратимы. Я потеряла часть руки и имею шрамы на лице. Но мы выиграли бой. И я пишу это сразу после того, как это случилось", - написала она в своем Twitter.

После выздоровления Сара снова вернулась в службу. В августе она стала гражданской сотрудницей Министерства обороны, но при этом прекратила освещать события войны из-за "конфликта интересов". Что именно произошло - неизвестно.

По данным журнала Xtra Magazine, Сара Эштон-Сирилло является единственной трансгендерной женщиной, освещающей вторжение России в Украину.

Сейчас Сара работает в пресс-центре ТРО для освещения войны в Европе и США (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

"СМИ важны, но им нужна аудитория, и они делают сенсацию из того, что здесь есть транссексуальная военная", - сказала Сара в интервью изданию El Pais.

По словам Эштон-Сирилло, многие украинцы не знают, что она трансгендер. Она сказала, что другие солдаты в ее подразделении знают, и что некоторым это очень нравится.

Если и звучали какие-то вопросы по поводу ее гендера, то, как она говорит, только из любопытства, а не, чтобы оскорбить или задеть.

А вот для россиян Сара является костью поперек горла. На своих псевдоресурсах они поливают журналистку грязью только потому, что она находится на стороне Украины.

Скриншоты: Styler

Сара ведет собственный проект в Украине

В конце июня 2023 стало известно, что Силы Теробороны запускают англоязычный медиапроект для освещения войны в Украине для аудитории США и Европы.

"Вести его будет известная журналистка из Соединенных Штатов Sarah Ashton. Цель этого проекта - доносить до граждан США и Европы правдивую оперативную информацию о событиях в Украине, о ходе боевых действий. Чтобы российским пропагандистам не дать никакого шанса искажать информацию", - написал в своем Facebook начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Алексей Дмитрашковский.

Алексей Дмитрашковский вместе с Сарой Эштон-Сирилло (фото: facebook.com/Алексей Дмитрашковский)

Материал можно увидеть на странице "ТрО Медиа" в Facebook.

В своем Instagram Сара также ежедневно публикует фронтовые сводки.

На сколько журналистка планирует оставаться в Украине - неизвестно, но очевидно ее деятельность важна для того, чтобы украинский вопрос не исчезал с европейской и американской повестки дня.