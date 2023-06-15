Вынес из-под огня 26 побратимов и получил три ранения: история храброго бойца "Хорта", который продолжает уничтожать врага

Андрей с позывным "Хорт" - военнослужащий батальона Харьковской отдельной бригады территориальной обороны. Совсем недавно ему сняли спицы с руки - после третьего ранения, и он уже снова на фронте.

Вышел на пенсию и снова взялся за оружие

Когда-то Андрей проходил службу в правоохранительных органах, спецподразделение, где он был на должности заместителя командира, почти 5 лет выполнял задания в районе боевых действий на востоке Украины. Они следили за правопорядком, помогали местному населению и боролись с вражескими диверсантами.

В 2021 году он вышел за заслуженную пенсию. Но менее чем через год вынужден был снова взять в руки оружие - теперь как военнослужащий ВСУ.

"На службу в свое подразделение я не вернулся - я там себя исчерпал. Одновременно с этим, имея большой опыт и отменную обученность в обращении с оружием, мог многому научить тех, кто впервые взял его в руки", - рассказывает военный.

Когда весной 2022 года он увидел много людей, желающих защищать Украину от "московитов", присоединился к батальону ТрО.

"Не каждый из них был воином в прямом смысле этого слова, ведь эти люди пришли в армию из гражданской жизни. Они имели желание, но не имели навыков ведения боя. Моей задачей стало научить их всему, что я умею, выжить и вернуться после победы домой. Вскоре мы сделали из ребят настоящих стальных солдат. Как показала практика, орки при всем преимуществе в вооружении, от наших действий страдали больше, чем мы от них", - говорит Хорт.

Мы убивали их, а по телам шли следующие

Он описал то, что видел на фронте и признает - руководство так называемой второй армии мира относится к своим бойцам, как к хламу.

"Против нас стояли разные подразделения – и боевые части росармии, и чвк "вагнер", и бывшие наши соотечественники – жители квазиреспублик, созданных россией девять лет назад. Их часто посылали на штурмы, где они в прямом смысле становились пушечным мясом. Многие выходили против нас на поле боя в обмундировании советских лет. Я уже не говорю о металлических шлемах — на нас часто шли люди без бронежилетов. Мы их убивали, а по их телам шли следующие. И так было несколько волн, пока не падал мертвым последний русский солдат", - рассказывает защитник страны.

Вместе с побратимами он прошел сквозь адский огонь оккупантов в Харьковской области и на Донбассе. На своих руках он выносил раненых с первой линии обороны, где шли контактные бои. Враг подошел так близко, что медевак подъехать не мог.

За двое суток с позиции под Курдюмовкой под постоянными обстрелами Хорт лично вынес 26 бойцов и пять тел погибших товарищей. Раненых потом эвакуировал с боевым медиком. Сколько он всего спас - сбился со счета. Но главное, что они живы.

Первое ранение Андрей получил во время обороны поселка Долина в Донецкой области. Они заняли позицию, начали окапываться, а с 4 утра по ним начали работать танки и артиллерия. Бой длился 5 часов и шесть бойцов вынуждены были прятаться в окопах глубиной всего в 45 см.

Отойти не было возможности - каждые 6-8 секунд падал рядом снаряд. Потом враг пытался взять их в кольцо, но они с боем отбились. Несколько человек получили ранения, в том числе и Хорт.

Однажды попал в ловушку ДРГ

Однажды военный попал во вражескую ловушку. Он с побратимом двигался по изученному маршруту, а на обочине притаилась вражеская ДРГ - по украинцам открыли пулеметный огонь.

"Мой товарищ выпрыгнул из машины и прикрыл меня, пока я выводил транспорт с линии огня. Я тогда поймал пули в обе ноги и правую руку, но оставил опасный участок и добрался до своих. Побратим остался там — он тоже был ранен. Я знал, что он жив, мы поддерживали связь через станцию. Но оставалась опасность того, что орки возьмут его в плен – они начали "поджимать" со всех сторон… Тогда уже настал мой черед спасать товарища – вместе с другими ребятами мы буквально вытащили его из-под плотного вражеского огня. Это было невероятно тяжело, но судьба была на нашей стороне. А у спасенного недавно родился сын - он только что вернулся из отпуска", - рассказал Хорт о втором ранении.

Самыми ожесточенными Андрей называет бои за Бахмут.

"Кроме тактического значения, этот дотла выжженный кусок земли стал для россиян сакральным - сколько раз они уже заявляли, что взяли его, обманывая как своих соотечественников, так и "царя" московии. Месяцев девять? Сейчас туда прибывает нескончаемый враждебный человеческий ресурс, используется все вооружение, которое только есть у русских. Отрабатывает враг здесь и разную тактику. Но пока безрезультатно… Крепость Бахмут держится", - говорит военный.

Третье ранение самое сложное

Кстати, именно возле Бахмута "Хорт" получил свое третье ранение - самое сложное из всех. Он вместе с командиром обходил личный состав на позициях, проводил замену, отводил людей. И в этот момент начался минометный обстрел - обломки снарядов попали Андрею в конечности и спину. В этот раз пришлось долго лечиться - плохо заживала рана на ноге, месяц он не мог на нее наступить.

Сейчас "Хорт" снова в строю и снова защищает Украину. Враг пытается вернуть себе преимущество на участке ответственности подразделения и кроет позиции бойцов из миномета, РЗСО, сбрасывает снаряды с беспилотников.

"Несмотря на ранения и боль, мы с побратимами не отступим. Это наша земля. И кто, если не мы, будет ее защищать. Наши партнеры могут дать нам оружие, боеприпасы, но кто должен нажимать на спусковой крючок и уничтожать тех, кто может пойти войной на целый мир?" - говорит "Хорт".