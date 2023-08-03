Від неї казяться всі росіяни. Хто така трансгендер Сара Ештон-Сірілло та що вона робить для України (фото)

У лавах ЗСУ ще з лютого 2022 року за власним бажанням служать іноземці. Серед них й американка Сара Ештон-Сірілло. Вона офіційно підписала контракт із ЗСУ та займається висвітленням війни в України для аудиторії Європи та США.

Що відомо про Сару та чому вона так дратує росіян - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Хто Сара Ештон-Сірілло

46-річна американська журналістка та колишня політична активістка, а також кандидатка на політичні посади, Сара Ештон-Сірілло родом із Лас-Вегасу в штаті Невада. Там вона вела активістську діяльність у 2020-2021 роках.

Найбільше виступала проти результатів президентських виборів 2020 року в США, коли перемогу здобув Джо Байден.

У США Сара Ештон була активною політичною діячкою та активісткою (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

Навесні 2021 року Ештон-Сірілло вирішила балотуватися в міську раду Лас-Вегаса як демократ. Але вже в жовтні журналістка відсторонилася від боротьби, заявивши, що хоче зосередитися на створеному нею порталі політичних новин.

Як американка потрапила в ЗСУ

З березня 2022 року Сара розповідала про повномасштабне російське вторгнення в Україну та висвітлювала проблеми біженців. Вона оселилася в Харкові на Північній Салтівці та певний час була офіційною представницею мера селища Золочева на Харківщині.

З Харкова журналістка також робила репортажі про вплив війни на ЛГБТК+ спільноту, брала інтерв'ю у геїв, які воюють за Україну та документувала російські воєнні злочини проти ЛГБТК-людей.

Майже дев'ять місяців повномасштабної війни Сара проживала та служила в Харкові, який весь час бомбардували (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

Відомо, що вона підписала контракт із ЗСУ та служила в ТрО як бойовий медик. У лютому 2023 року Сара отримала поранення, внаслідок якого втратила частину руки.

"У мене поцілили сьогодні вранці. Мої травми незворотні. Я втратила частину руки та маю шрами на обличчі. Але ми виграли бій. І я пишу це одразу після того, як це трапилося", - написала вона у своєму Twitter.

Після одужання Сара знову повернулася до служби. У серпні вона стала цивільною співробітницею Міністерства оборони, але при цьому припинила висвітлювати події війни через "конфлікт інтересів". Що саме сталося - невідомо.

За даними журналу Xtra Magazine, Сара Ештон-Сірілло є єдиною трансгендерною жінкою, яка висвітлює вторгнення Росії в Україну.

Зараз Сара працює в пресцентрі ТрО для висвітлення війни в Європі та США (фото: instagram.com/sarahashtonlv)

"ЗМІ є важливими, але їм потрібна аудиторія, і вони роблять сенсацію з того, що тут є транссексуальна військова", - сказала Сара в інтерв'ю виданню El Pais.

За словами Ештон-Сірілло, багато українців не знають, що вона трансгендер. Вона сказала, що інші солдати в її підрозділі знають, і що деяким це "дуже подобається".

Якщо й лунали якісь запитання стосовно її гендеру, то, як вона каже, лише з цікавості, а не щоб образити чи зачепити.

А от для росіян Сара є кісткою поперек горла. На своїх псевдоресурсах вони поливають журналістку брудом лише через те, що вона на боці України.

Скриншоти: Styler

Сара веде власний проєкт в Україні

Наприкінці червня 2023 року стало відомо, що Сили Тероборони запускають англомовний медіапроєкт для висвітлення війни в Україні для аудиторії США та Європи.

"Вести його буде відома журналістка зі Сполучених Штатів Sarah Ashton. Мета цього проєкту - доносити до громадян США та Європи правдиву оперативну інформацію про події в Україні, про хід бойових дій. Аби російським пропагандистам не дати жодного шансу спотворювати інформацію", - написав у своєму Facebook начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський.

Олексій Дмитрашківський разом із Сарою Ештон-Сірілло (фото: facebook.com/Олексій Дмитрашківський)

Матеріал можна побачити на сторінці "ТрО Медіа" у Facebook.

У своєму Instagram Сара також чи не щодня публікує фронтові зведення.

На скільки журналістка планує залишатися в Україні - невідомо, але вочевидь її діяльність є важливою для того, щоб українське питання не зникало з європейського та американського порядку денного.