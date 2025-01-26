От металлических кончиков до ярких оттенков: топ-7 идей маникюра на февраль 2025

Мраморный маникюр

Мраморный маникюр - это стильный и элегантный способ украсить ногти, создавая на них эффект природного мрамора. Такой дизайн может быть как ярким и насыщенным (с использованием контрастных оттенков, например, черного и белого, синего и серебристого), так и спокойным и нейтральным (например, с использованием светлых пастельных оттенков: розового, мятного или бежевого).

Маникюр с эффектом мрамора на ногтях (фото: instagram.com/heygreatnails)

"Кошачий глаз"

Трендовый дизайн "кошачий глаз" - это стильный и эффектный дизайн, который имитирует свечение, напоминающее зрачок кошки. Этот эффект достигается с использованием специального гель-лака с магнитными частицами. При его воздействии на ногти с помощью магнита создается уникальный визуальный эффект, когда на поверхности лака появляется горизонтальная или диагональная полоска, которая переливается и меняет цвет в зависимости от угла зрения. Маникюр "кошачий глаз" выглядит ярко и необычно, и подходит для разных случаев - от повседневных до праздничных.

"Кошачий глаз" на ногтях (фото: instagram.com/heygreatnails)

Необычный френч

Классический французский маникюр будет продолжать существовать, но в 2025 году его дизайн немного изменится. В тренде: френч с необычными цветами или геометрическими элементами, например, разноцветные полоски, двойные линии или акценты на боковых частях ногтя. Как вариант - френч с неровными волнистыми линиями на кончиках, покрытых ярким гель-лаком, а также втиркой.

Французский маникюр с интересным акцентом (фото: instagram.com/heygreatnails)

Маникюр "глазированный пончик"

Маникюр в стиле "глазированный пончик" - это креативный и игривый дизайн, вдохновленный сладкими угощениями. Для начала выберите основу для маникюра. Обычно для создания эффекта глазури используются пастельные, розовые, голубые, желтые, лавандовые или бежевые оттенки. Эти цвета имитируют сладкие покрытия пончиков. Можно выбрать один цвет на все ногти или использовать различные оттенки на каждом.

Вариант стильного маникюра (фото: instagram.com/melanated.mani)

Смешивание стилей

Геометрия по-прежнему актуальна. Это могут быть строгие линии, треугольники, квадраты или абстрактные формы. Геометрический маникюр может быть выполнен как в монохромных оттенках, так и в ярких контрастных цветах. Кроме того, в одном маникюре можно сочетать несколько техник и стилей. Это может быть французский маникюр, нейл-арт с аурой, а также разнообразные графические элементы, наклейки и стразы.

Необычный дизайн маникюра 2025 (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Абстракция на ногтях

Абстракции на ногтях остаются в тренде, особенно в форме кистевых мазков, капель, пятен или цветных разводов. Рисунки, имитирующие акварель или смешение цветов, подчеркивают индивидуальность и могут быть выполнены как в спокойных, так и в ярких оттенках. Лучше украсить таким дизайном один или два ногтя на каждой руке, а все остальные покрыть ярким оттенком.

Маникюр с интересными абстрактными деталями (фото: instagram.com/brownluxenails)

Маникюр ко Дню всех влюбленных

Французский маникюр с поцелуями - это идеальный выбор для романтического и нежного дизайна ко Дню всех влюбленных. Для начала создайте основу французского маникюра. Обычно это прозрачный или нежно-розовый лак для ногтей с белыми кончиками, напоминающими форму "улыбки" на кончике ногтя. Для романтического акцента добавьте на ногти маленькие изображения губ или поцелуев.