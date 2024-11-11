От классики до электроники. 10 лучших площадок с бесплатной музыкой для разных задач

В поиске качественной музыки для ваших проектов важно найти треки, которые подчеркивают атмосферу и настроение без лишних затрат. От классических композиций до современных электронных треков - в интернете доступны ресурсы, которые предлагают музыку на любой вкус и бесплатно.

Про 10 лучших сайтов, где можно найти музыку для ваших идей и вдохновения бесплатно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на платформу генерации музыки с помощью искусственного интеллекта Beatoven.ai .

Beatoven.ai

Beatoven.ai - это удобный в использовании музыкальный генератор на базе искусственного интеллекта, который создает индивидуальную бесплатную музыку для коммерческого использования.

Функция "Text to Music" генерирует персонализированную фоновую музыку на основе определенных подсказок. Она также позволяет вам редактировать мелодии до совершенства в соответствии с вашими потребностями.

Beatoven.ai имеет сертификат от FairlyTrained за свою этическую модель ИИ и за уважение прав создателей. Модель обучается на лицензированных данных, что означает, что несколько исполнителей вносят свои композиции на платформу. Таким образом, создатели контента могут получить доступ к свежим, оригинальным, бесплатным трекам для своих видео, подкастов, рекламы, игр и короткометражных фильмов.

Beatoven.ai позволяет загружать стемы в форматах MP3 или WAV. Каждое музыкальное произведение поставляется с бессрочной лицензией без уплаты роялти, чтобы помочь создателям монетизировать свой контент.

Другие важные функции Beatoven.ai, которые создатели контента найдут полезными, - это выбор и удаление инструментов, отслеживание обратной связи и навигация по временной шкале.

Приложение имеет бесплатную пробную версию. Однако, чтобы загрузить бесплатную музыку, вам придется выбрать платную подписку, начиная со 150 гривен месяц с 15 минутами ежемесячных загрузок.

Beatoven.ai (фото: Beatoven.ai)

YouTube Audio Library

Войдите в YouTube Studio и найдите YouTube Audio Library на левой панели. Аудиобиблиотека содержит более 700 бесплатных и защищенных авторским правом звуковых клипов и эффектов, которые можно фильтровать по настроению, жанру, имени исполнителя или названию трека.

Ищите по "категориям", таким как мультфильмы, ужасы и спорт, или по "длительности", чтобы найти музыку, которая лучше всего подходит вашему типу контента и длине.

Однако выбранные вами треки не являются эксклюзивными, поскольку их могут использовать многие создатели, а возможности настройки ограничены. Это означает, что у вас не будет шанса редактировать музыку в соответствии со своими потребностями. Например, вы не можете изменить темп, инструментовку или ритм трека.

Если говорить более подробно, то, хотя аудиобиблиотека предлагает музыку без роялти, для нескольких треков требуется указание авторства в описании контента. Кроме того, вы должны связаться с исполнителями, если используете их аудио для отдельных проектов за пределами YouTube.

YouTube Audio Library (фото: Beatoven.ai)

Bensound

Bensound предлагает обширную библиотеку бесплатной музыки для коммерческого использования. Выберите одну из 12 категорий и отфильтруйте по жанрам, настроениям, темам и инструментам, чтобы найти музыку, которая соответствует вашим потребностям.

После того, как вы выбрали музыку, нажмите "бесплатная загрузка" для трека и текста атрибуции. Используйте аудиодорожки бесплатно в своих видео на Facebook, Instagram, YouTube и т. д., и не забудьте включить личный текст атрибуции в описание вашего видео, которое можно легко создать с помощью генератора описаний видео AI.

Помимо бесплатной музыки, вы можете купить музыкальные лицензии для коммерческого использования на Bensound. Также вы должны приобрести стандартную лицензию с оплатой за трек или общепринятый план подписки на полный доступ, чтобы использовать их треки в вашей аудиокниге или подкасте.

Bensound (фото: Beatoven.ai)

Free Music Archive (FMA)

На сайте FMA вы можете искать музыку по жанру - инструментальная, рок, классика, фолк, джаз и т. д. Платформа предлагает обширную библиотеку треков с различными лицензиями.

В то время как некоторая бесплатная музыка предназначена для коммерческого использования, другая - только для личного использования. Вы не можете применять эти треки для подкастов, контента Facebook, YouTube или Instagram. Кроме того, вы должны указать автора и источник, независимо от выбранной вами музыки.

Хорошо то, что вы можете фильтровать музыку по лицензии, чтобы найти треки для коммерческого и личного использования.

Free Music Archive (FMA) (фото: Beatoven.ai)

Storyblocks Audio (Ex Audioblocks)

Storyblocks Audio предлагает более 112 000 треков, включая звуковые эффекты и циклы для коммерческих и личных проектов. Его саундтреки не облагаются роялти и могут использоваться многократно для видео или кампаний.

Самое лучшее то, что Storyblocks постоянно обновляет свою библиотеку на основе поисков, так что вы можете найти свой музыкальный тип. Просматривайте по настроению, например, "счастливый", "любовь", "расслабляющий" или "вдохновляющий", используйте фильтры и загружайте треки в форматах MP3 или WAV.

Музыкальная библиотека лучше всего подходит для подкастов. Вы можете искать по ним, чтобы найти лучшие фоновые и вступительные треки. Создатели также могут искать по "видео", чтобы найти звуковые эффекты для своих проектов.

Наряду с бесплатной музыкой для коммерческого использования вы можете получить фотографии, шаблоны и видеоматериалы, оформив подписку на Storyblocks с полным доступом.

Storyblocks Audio (Ex Audioblocks) (фото: Beatoven.ai)

AShamaluevMusic

AShamaluevMusic - это источник бесплатной музыки для создателей контента, ютуберов и режиссеров. Вы можете скачать инструментальную музыку из этого источника в формате MP3 вместе с лицензией и использовать ее для нескольких потоков. Найти музыку по вашему выбору довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это нажать на желаемый жанр и настроение, чтобы найти фоновую музыку по вашему выбору.

AShamaluevMusic (фото: Beatoven.ai)

SoundCloud

SoundCloud предоставляет простую в использовании музыкальную библиотеку с несколькими треками для ваших видео и подкастов. Найдите нужный вам тип музыки, выберите "треки" на левой панели и отфильтруйте результаты по "любой длине", "для коммерческого использования", "для прослушивания" и т. д., чтобы найти музыку без роялти.

Самое лучшее в SoundCloud - это то, что вы можете искать разные типы музыки, которые можно использовать бесплатно в коммерческих целях.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов, на SoundCloud есть треки музыкантов-любителей, которые не подойдут для ваших коммерческих видеороликов или подкастов.

SoundCloud (фото: Beatoven.ai)

ccMixter

ccMixter - это музыкальное сообщество, превратившееся в бесплатный источник музыки для создателей контента. Вы можете скачать огромный запас музыки с этого сайта и использовать его в коммерческих целях. ccMixter предлагает три различных типа музыкальных лицензий: бесплатную, бесплатную для личного использования и бесплатную по скользящей шкале.

ccMixter (фото: Beatoven.ai)

Free Stock Music

Как и несколько других музыкальных библиотек, Free Stock Music - это еще одна платформа, на которой любители и создатели музыки могут найти треки без авторских отчислений.

Найдите идеальные треки для своих видео, используя такие категории, как "акустический", "корпоративный", "кинематографический", "детский" и т. д. Вы также можете ввести до трех ключевых слов, чтобы найти бесплатную музыку для коммерческого использования.

Однако в библиотеке имеется ограниченное количество музыки, которую вы можете использовать при условии указания автора или покупки лицензии.

Free Stock Music (фото: Beatoven.ai)

Audionautix

Audionautix предлагает полностью бесплатную музыку от Джейсона Шоу. Вы можете ее скачать для коммерческого использования на различных каналах, если укажете автора.

Выберите бесплатный музыкальный жанр и скачайте его версии в формате MP3. Вы также можете выбрать настроение и темп, а еще ввести ключевые слова, чтобы найти музыку, которая лучше всего подходит для вашего контента.

Хорошей новостью является то, что Шоу предоставляет все свои треки под лицензией Creative Commons. Вам нужно только указать автора и использовать его треки для своих видео и подкастов.

Audionautix (фото: Beatoven.ai)