9 лучших приложений для детей, которые помогут раскрыть музыкальный талант

Музыка играет важную роль в развитии детей, помогая не только раскрыть их творческий потенциал, но и развивать интеллектуальные способности. В современном мире технологии предлагают множество приложений, которые могут сделать обучение музыке увлекательным и доступным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Perfect Ear

Для тех, кто хочет научиться распознавать высоту тона или читать с листа, Perfect Ear (iOS/Android) предлагает упражнения для развития этих способностей. Пользователи также могут изучить базовую музыкальную теорию и даже тренировать свой слух.

Однако приложение не научит вас играть на каком-либо инструменте. Большая часть его доступна для бесплатного использования, но для разблокировки некоторых дополнительных функций требуется покупка.

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Koala Sampler

Если у вас дома есть начинающий DJ, они могут создавать биты с помощью Koala Sampler (iOS/Android).

Пользователи могут записывать звук со своего устройства или из библиотеки файлов и разрезать его на части, манипулировать им, чтобы получить звуковой эффект, или даже повторно сэмплировать его во что-то новое.

За 4,99 долларов это определенно дешевле, чем два проигрывателя и микрофон.

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Dream Piano

Dream Piano (iOS/Android) не столько обучающее средство, сколько простая музыкальная игра в духе Guitar Hero. Пользователи нажимают на ноты, чтобы играть поп/рок, аниме и классические песни. Оно не научит вас играть на пианино, но может помочь вам развить чувство прекрасного у тех, кто делает это хорошо.

Единственным недостатком этого приложения является постоянная реклама, но вы можете заплатить небольшую плату, чтобы ее устранить и добавить новую музыку.

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My Singing Monsters

Игроки этой популярной игры (iOS/Android) могут создавать песни и звуки, разводя монстров на острове и объединяя их для генерирования мелодии. Пользователям нужно держать существ счастливыми и выступать в роли дирижера своего оркестра монстров.

Игра теперь превратилась в франшизу на нескольких платформах, но вы можете играть в нее бесплатно, если не возражаете против рекламы.

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Bloom

Это генеративное приложение (iOS) позволяет пользователям создавать мелодии, прикасаясь пальцами к экрану. Каждое прикосновение создает успокаивающее произведение искусства, которое будет его сопровождать.

Вы можете изменить тон музыки, чтобы он соответствовал вашему настроению, или позволить приложению взять на себя управление, когда вам нужен перерыв.

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SMULE

С обширной библиотекой песен и вокальных эффектов приложение SMULE (iOS/Android) приносит караоке прямо в ваш смартфон. Приложение позволяет пользователям создавать сеть друзей или, в некоторых случаях, даже дуэтом с оригинальным исполнителем.

В нем также есть экранное руководство по высоте тона и учебные пособия, которые помогут вам улучшить свой вокал. Приложение бесплатное, но для доступа к некоторым функциям необходимо приобрести подписку.

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BandLab

BandLab (iOS/Android) предоставляет пользователям инструменты, необходимые для начала работы в музыкальном производстве, от добавления вокала и бэк-треков до коррекции высоты тона, мастеринга и дистрибуции.

Пользователи отмечают, что элементы управления интуитивно понятны, что позволяет новичкам быстро освоиться.

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Notes Teacher

Существует множество мнемоник для изучения нот в гамме. Если вы не хотите постоянно повторять определенные фразы, чтобы знать, какую клавишу нажать, Notes Teacher (iOS) может помочь вам научиться читать ноты.

Существует режим "Learn" с 32 уроками, которые постепенно помогут пользователям понять ноты. Режим "Practice" позволяет вам выбирать между скрипичным и басовым ключом, а также выбирать, какие ноты вы хотите практиковать.

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Incredibox

Incredibox (iOS/Android) сочетает в себе музыкальный обучающий инструмент с игрой, похожей на My Singing Monsters. Игроки организуют команду битбоксеров, чтобы создать музыкальную смесь.

Поскольку он обучает пользователей музыке, приложение иногда используют для образовательных целей в школах. Вы можете попробовать его сами на веб-сайте, прежде чем оформить подписку за 4,99 долларов.

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