Когда День Киева 2025 и будут ли сокращать комендантский час
День Киева - важный праздник не только для жителей города, но и для многих его гостей. Однако когда именно его отмечать - знают не все.
Подробнее об истоках официального Дня Киева, его дате в 2025 году, а также изменится ли в столице комендантский час по случаю праздника, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Основание и традиции Дня Киева
Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года - в честь 1500-летия со дня основания украинской столицы.
С 1984 года в этот период начали проводить регулярные вернисажи на Андреевском спуске.
Между тем с 1987 года День Киева стал официальным праздником.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках празднования Дня Киева происходили различные события и акции:
- традиционные международные соревнования по велоспорту;
- ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами";
- открытые регаты;
- фестивали воздушных змеев и т.д.
В условиях военного положения все масштабные празднования были отменены. Дополнительного выходного дня по случаю праздника также не предусмотрено.
На какой день приходится праздник в этом году
В целом День Киева отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. Следовательно, в 2025 году он приходится на ближайшие выходные - 25 мая.
Несмотря на то, что массовые празднования ограничены из соображений безопасности, символические мероприятия, тематические выставки, экскурсии или онлайн-события все равно допускаются.
Так, например, накануне Дня Киева Управление туризма и промоций КГГА и Киевский центр развития туризма подготовили ряд бесплатных экскурсионных маршрутов по столице (в частности для людей с нарушениями слуха - в сопровождении переводчика жестового языка).
Между тем Департамент культуры анонсировал интересные события в музеях, театрах и библиотеках.
Изменится ли в День Киева комендантский час
Согласно информации, предоставленной в комментарии РБК-Украина пресс-службой Киевской городской военной администрации (КГВА), режим комендантского часа в День Киева меняться не будет.
При этом меры по усилению патрулирования будут применяться в том же формате, что и во время других праздников или памятных дней (которые предусматривают увеличение количества людей в общественных местах).
"В то же время призываем ответственно относиться ко всем аспектам безопасности. А в случае объявления воздушной тревоги - безотлагательно направляться в укрытия", - подчеркнули в КГВА.
Стоит отметить, что комендантский час в Киеве длится с 00:00 до 05:00.
В это время запрещено:
- находиться на улице и в общественных местах;
- перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, комментарий пресс-службы Киевской городской военной администрации (КГВА) для РБК-Украина, пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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