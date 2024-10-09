От киммерийцев до греков: 6 неимоверно древних исторических мест Украины

Ольвия, Николаевская область

Ольвия - античный город, основанный в VI веке до нашей эры выходцами из Милета. Его название означает "счастливый город", и действительно он стал важным экономическим и культурным центром в Причерноморье.

Город располагался на удобном торговом пути из Греции в Европу, что способствовало его процветанию. В лучшие дни в Ольвии проживало около 20 тысяч человек, а ее площадь составляла около 50-55 гектаров.

Сегодня остатки Ольвии, такие как фундаменты построек, оборонительные стены, гончарные мастерские, античные склепы и святилища, являются частью Национального историко-археологического заповедника "Ольвия".

Здесь проводятся экскурсии, во время которых можно увидеть не только археологические находки, но и проникнуть в мир древнего полиса.

Раскопанный жилой квартал Ольвии (фото: Википедия)

Березань, Николаевская область

Остров Березань - это место, где было основано первое античное поселение на территории Украины. Борисфенида, как назвали это поселение в честь реки Днепр, появилась в конце VII века до нашей эры.

До того, как Ольвия стала центром Причерноморья, именно Борисфенида играла важную роль в этом регионе. Однако со временем, когда Ольвия преуспела, поселение на Березане постепенно утратило свое значение и исчезло.

В настоящее время остров Березань входит в состав историко-археологического заповедника "Ольвия". Среди интересных достопримечательностей - остатки древних построек, храмов, фортов.

Березанский рунический камень (фото: Википедия)

Тира, Одесская область

Древний город Тира, расположенный на территории современного Белгорода-Днестровского, был основан в VI веке до нашей эры выходцами из Милета. Его название происходит от древнего названия реки Днестр - Тирас. В I веке до нашей эры город был разрушен готами, однако впоследствии восстановлен римлянами.

Сегодня остатки Тиры можно увидеть рядом с известной Аккерманской крепостью. Это место идеально подходит для прогулок среди развалин и фотосессий на фоне мощных крепостных стен, что придает атмосферности этому место.

Аккерманская крепость и остатки Тиры (фото: Википедия)

Легедзино, Черкасская область

Трипольская культура - одна из самых древних и загадочных культур, которая существовала на территории Украины. В IV тысячелетии до нашей эры между селами Легедзино и Тальянки процветало большое трипольское поселение.

Сейчас на этом месте действует историко-культурный заповедник "Трипольская культура", где можно увидеть реконструкции трипольских жилых построек, выполненные в натуральную величину, а также прикоснуться к древней истории.

В музее экспонируются предметы обихода, посуда, орудия труда и украшения трипольцев, что позволяет лучше понять жизнь наших предков.

Дом Трипольской культуры (фото: Vlasno.info)

"Дикий сад", Николаев

"Дикий сад" - уникальное место неподалеку от современного Ингульского моста в Николаеве. Здесь в XII веке до нашей эры существовало укрепленное поселение киммерийцев, занимавшее площадь около 6 гектаров.

Его еще называют "украинской Троей" из-за сходства с известным античным городом. Археологи впервые открыли это место в 1927 году, а регулярные исследования начались только с 1990-го.

"Дикий сад" (фото: Википедия)

Крылос, Галич, Ивано-Франковская область

Крылос - сердце национального заповедника "Древний Галич", где в XII-XIV веках стояла столица Галицко-Волынского княжества. Сегодня заповедник охватывает территорию современного Галича, Шевченково, Болшевцев и простирается на площади 80 квадратных километров.

Здесь можно увидеть макет древнего Галича, фундаменты древних церквей, сохранившиеся храмы, руины замка XIV-XVII веков, княжеский колодец и курган "Галичина могила".

Макет Древнего Галича (фото: Википедия)