Від кімерійців до греків: 6 неймовірно давніх історичних місць України

Ольвія, Миколаївська область

Ольвія - античне місто, засноване у VI столітті до нашої ери вихідцями з Мілета. Його назва означає "щасливе місто", і дійсно, воно стало важливим економічним і культурним центром у Причорномор’ї.

Місто розташовувалося на зручному торговому шляху з Греції в Європу, що сприяло його процвітанню. У кращі дні в Ольвії мешкало близько 20 тисяч людей, а її площа становила близько 50-55 гектарів.

Сьогодні залишки Ольвії, такі як фундаменти будівель, оборонні стіни, гончарні майстерні, античні склепи та святилища, є частиною Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія".

Тут проводяться екскурсії, під час яких можна побачити не лише археологічні знахідки, але й поринути у світ давнього полісу.

Розкопаний житловий квартал Ольвії (фото: Вікіпедія)

Березань, Миколаївська область

Острів Березань - це місце, де було засноване перше античне поселення на території України. Борисфеніда, як назвали це поселення на честь річки Дніпро, з'явилася у кінці VII століття до нашої ери.

До того як Ольвія стала центром Причорномор'я, саме Борисфеніда відігравала важливу роль у цьому регіоні. Проте з часом, коли Ольвія процвітала, поселення на Березані поступово втратило своє значення та зникло.

Нині острів Березань входить до складу історико-археологічного заповідника "Ольвія". Серед цікавих пам'яток - залишки давніх будівель, храмів, фортів.

Березанський рунічний камінь (фото: Вікіпедія)

Тира, Одеська область

Стародавнє місто Тира, розташоване на території сучасного Білгорода-Дністровського, було засноване у VI столітті до нашої ери вихідцями з Мілета. Його назва походить від стародавньої назви річки Дністер - Тірас. У I столітті до нашої ери місто було зруйноване готами, проте згодом відновлене римлянами.

Сьогодні залишки Тири можна побачити поряд з відомою Аккерманською фортецею. Це місце ідеально підходить для прогулянок серед руїн та фотосесій на фоні могутніх кріпосних стін, що додає атмосферності цьому місцю.

Акерманська фортеця та залишки Тири (фото: Вікіпедія)

Легедзине, Черкаська область

Трипільська культура - одна з найдавніших і найбільш загадкових культур, яка існувала на території України. У IV тисячолітті до нашої ери між селами Легедзине і Тальянки процвітало велике трипільське поселення.

Нині на цьому місці діє історико-культурний заповідник "Трипільська культура", де можна побачити реконструкції трипільських житлових споруд, виконані в натуральну величину, а також доторкнутися до стародавньої історії.

В музеї експонуються предмети побуту, посуд, знаряддя праці та прикраси трипільців, що дозволяє краще зрозуміти життя наших пращурів.

Хата Трипільської культури (фото: Vlasno.info)

"Дикий сад", Миколаїв

"Дикий сад" - унікальне місце неподалік сучасного Інгульського мосту в Миколаєві. Тут у XII столітті до нашої ери існувало укріплене поселення кіммерійців, що займало площу близько 6 гектарів.

Його ще називають "українською Троєю" через подібність з відомим античним містом. Археологи вперше відкрили це місце у 1927 році, а регулярні дослідження почалися лише з 1990-го.

"Дикий сад" (фото: Вікіпедія)

Крилос, Галич, Івано-Франківська область

Крилос - серце національного заповідника "Давній Галич", де у XII-XIV століттях стояла столиця Галицько-Волинського князівства. Сьогодні заповідник охоплює територію сучасного Галича, Шевченкового, Болшівців та простягається на площі 80 квадратних кілометрів.

Тут можна побачити макет давнього Галича, фундаменти стародавніх церков, збережені храми, руїни замку XIV-XVII століть, княжий колодязь та курган "Галичина могила".

Макет Давнього Галича (фото: Вікіпедія)