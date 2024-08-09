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"Тот день обязательно настанет": Вакарчук с топ-звездами перепел знаменитый хит ОЭ (видео)

Пятница 09 августа 2024 11:06
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"Тот день обязательно настанет": Вакарчук с топ-звездами перепел знаменитый хит ОЭ (видео) Океан Эльзы, YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil перепели "Той день" (фото: Виктория Квитка)
Автор: Иванна Пашкевич

Святослав Вакарчук и Океан Эльзы представили новую версию своей песни "Той день" в совместном исполнении с четырьмя молодыми, наиболее популярными украинскими музыкантами - KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI.

Таким образом, через 24 года после релиза на культовом альбоме "Янанебібув", песня получила новое звучание, эмоцию и, самое главное, новое значение. В ней - общее, одно на всех желание и убеждение украинцев - наш тот день обязательно наступит!

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать больше о треке, его идее, а также послушать новую версию хита.

Почему к песне присоединились именно KOLA, Jerry Heil, YAKTAK и SHUMEI?

По словам лидера ОЭ, при выборе этих артистов они ориентировались на определенный критерий.

"Было желание спеть с теми исполнителями, которые в буквальном смысле родились либо во времена, когда создавался Океан Эльзы, либо после того, есть ровесниками группы", - объясняет Вакарчук.

&quot;Тот день обязательно настанет&quot;: Вакарчук с топ-звездами перепел знаменитый хит ОЭ (видео)

Океан Эльзы, YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil перепели "Той день" (фото: Виктория Квитка)

Вместе с тем фронтмену "океанов" хотелось, чтобы это были музыканты, у каждого из которых есть свои достижения в музыкальной жизни и собственное наследие, а также чтобы "голоса и стилистика должны подходить к этой песне".

Помимо этого культовые музыканты не ограничивались собственными стилями исполнителей.

“Уверен, что более важно, что все они одаренные люди, чувствующие музыку. Каждый из них имеет свой совершенно неоспоримый талант. С ними было действительно легко работать и это была настоящая творческая коллаборация", - говорит Святослав.

&quot;Тот день обязательно настанет&quot;: Вакарчук с топ-звездами перепел знаменитый хит ОЭ (видео)

Океан Эльзы, YAKTAK, KOLA, SHUMEI и Jerry Heil перепели "Той день" (фото: Виктория Квитка)

Почему для перепева выбран именно "Той день"?

Так же как и состав исполнителей, выбор самой композиции тоже был неслучайным.

Как известно, в середине октября ОЕ исполняется 30 лет. Этот особенный для ОЭ день предлагают провести вместе с ними на концертах, которые состоятся в киевском Дворце спорта 11 и 12 октября. Выступления Вакарчук и Ко назвали "Океан Эльзы. 30 лет - Той день!"

"Именно это многозначительное название полностью соответствует и самому духу нашей даты, и духу времени, в котором мы живем. Дома за пианино я создал эту медленную версию, и подумал, что было бы хорошо спеть ее с другими исполнителями", - комментирует лидер "океанов".

Ему хотелось, "чтобы для каждого украинца она резонировала именно с тем Днем на который мы все ожидаем".

"Каждый из нас понимает о каком дне на самом деле эта песня сегодня - наш День Победы. Это стало таким триггером. Перепевать песню в оригинальной версии не вижу смысла, она есть, существует, мы ее собираемся выполнять на концертах, а в этом случае хотелось сделать что-то совершенно новое", - добавляет Вакарчук.

&quot;Тот день обязательно настанет&quot;: Вакарчук с топ-звездами перепел знаменитый хит ОЭ (видео)

Святослав Вакарчук (фото: Виктория Квитка)

Интересные факты о клипе на "Той день (ОЕ30 edition)"

Клип, режиссером которого стал Юра Катынский, на песню был снят июльский жаркий день в самом сердце Киева, на улице Заньковецкой.

Это был именно тот день, когда все исполнители собрались вместе в небольшом пространстве атмосферной киевской квартиры, которая превратилась в отдельный мир, где живет музыка, надежда и вера в наш Той День.

"Мы специально зажали всех героев клипа стенами одной локации. Этот видео перформанс построен на противоположностях, поэтому давка одинокой квартиры сменяется свежим воздухом и пространством, а истощение и ограничения - верой в то, что ночь пройдет и начнется новый день. Тот День, в котором в нашем небе над Киевом, Харьковом, Одессой, всей Украиной, мы снова увидим пассажирские самолеты", - говорит клипмейкер.

Что известно об альбоме "Янанебібув"

Альбом "Янанебібув" - второй студийный альбом ОЕ, который был издан в феврале 2000 года. Эта пластинка считается настоящей классикой украинского рока, песни с которой до сих пор звучит актуально.

Альбом оказал значительное влияние на развитие украинской музыкальной индустрии. Он стал одним из самых успешных альбомов украинской группы и способствовал популяризации украинской музыки в целом.

Многие песни из "Янанебібув" стали настоящими народными хитами и до сих пор пользуются большой популярностью. Среди них: "Коли тебе нема", "Відпусти", "Сосни", “Фіалки" и другие.

"Когда на концерте барабаны вступают, мне аж мурашки по коже. Хотя на самом деле ничего такого не планировалось. Обычная песня была. Что называется, удачно сделали. Я тоже ее придумал в студии. Слова "тот день" я придумал, потому что они красиво пелись", - говорил в свое время об оригинальной версии песни "Той день" сам Вакарчук.

Недавно известная певица вспомнила, как Вакарчук помог развитию ее карьеры

Также Соловий назвала сумму, которую должна лидеру группы "Океан Эльзы".

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