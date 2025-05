От Джей Ло до Doja Cat. 10 голливудских звезд, которых одевал Иван Фролов: повторите эти образы

Бейонсе

Быть стилистом Бейонсе - дело не из простых, но Ивану Фролову удалось. Причем не один раз. В декабре 2024-го певица вышла на сцену вместе с дочкой Блу Айви во время перерыва футбольного матча. Младшая Картер была полностью в образе от FROLOV, а Бейонсе - с кастомными пряжками, тоже от Ивана.

Бейонсе с дочкой (скриншот)

Но первый модный контакт со звездой мирового масштаба случился еще раньше - в январе 2023 года, во время шоу в Дубае. Позже на туре Renaissance Бейонсе появилась в ультра-гламурном металлическом мини-платье made in Ukraine. Стиль, который говорит сам за себя.

Бейонсе в платье от FROLOW (фото: instagram.com/frolovheart)

Дженнифер Лопес

Когда Джей Ло выходит на сцену, все взгляды прикованы к ней - особенно, если она в образе от украинского дизайнера. В феврале 2024-го певица появилась в студии шоу Saturday Night Live в стильном топе-рубашке от FROLOV.

Рубашка, кстати, стоит около 24 тысяч гривен и бывает в двух цветах: бело-бежевом и классическом черном.

Но это не все. В клипе на песню Can't Get Enough Дженнифер перевоплотилась в невесту в сексуальном свадебном платье с культовым вырезом-сердцем - тоже от Фролова.

Джей Ло в платье от Фролова (скриншот)

Вишенка на торте: ролик сняла еще одна звездная украинка - режиссер Таня Муиньо.

Сабрина Карпентер

Молодая поп-звезда Сабрина Карпентер - одна из самых ярких фанаток бренда FROLOV. На фестивале Governor Ball в Нью-Йорке она покорила толпу желтым мини-платьем с вырезом-сердцем под грудью - уже визитной карточкой дизайнера.

Сабрина Карпентер (фото: instagram.com/sabrinacarpenter)

А до этого Сабрина неоднократно выходила на сцену Coachella в FROLOV: нежно-голубое, розовое, кружевное, украшенное стразами - каждое платье, как произведение модного искусства.

Сабрина Карпентер (фото: instagram.com/sabrinacarpenter)

Сэм Смит

А вот Сэм Смит пошел еще дальше - и буквально воплотил на себе фантазии FROLOV. В клипе на песню I'm Not Here To Make Friends (режиссер, кстати, снова Таню Муиньо) певец перевоплощался девять раз.

Один из самых эпатажных образов - костюм с сердцевидным вырезом на ягодицах, стразами, корсетом, чулками и оперными перчатками. Смело, красиво и абсолютно в стиле FROLOV.

Сэм Смит (скриншот)

Doja Cat

В 2024-м году американская рэперша Doja Cat не просто вышла на сцену большого фестиваля Global Citizen - она сделала мощное заявление поддержки Украины.

Во время выступления перед многотысячной толпой звезда хитов Paint the Town Red, Kiss Me More и Woman появилась в платье от украинского бренда FROLOV, демонстрируя солидарность с нашей страной.

Doja Cat (фото: instagram.com/frolovheart)

Рита Ора

Во время одного из выпусков шоу The Masked Singer на канале Fox певица действительно зажгла - и не только своим выступлением, но и образом, который трудно забыть. Она выбрала платье Heart из кутюрной коллекции Couture Fall от FROLOV, и это было настоящее модное шоу в шоу.

Рита Ора (фото: instagram.com/ritaora)

Телесный корсет, серебристая бахрома, акцентный вырез в форме сердца - узнаваемый почерк бренда, который сразу приковывает взгляд. Добавьте сюда босоножки на высокой платформе и массивные украшения - и вот вам образ, который хочется рассматривать со всех сторон.

Megan Thee Stallion

Несколько лет назад на фестивале Outside Lands в Сан-Франциско хедлайнеркой стала мегазвезда американского рэпа Megan Thee Stallion. Для выступления она примерила яркий и сексуальный костюм от украинского бренда FROLOV.

Образ создавался специально под нее - дизайнер Иван Фролов вместе с командой стилистов Megan действительно поработали на все сто. И результат говорит сам за себя: розовый look состоял из корсета, чулок с подвязками, перчаток и кружева - все обильно украшено кристаллами, вышитыми вручную.

Кайли Миноуг

Для обложки своего яркого альбома Tension поп-дива Кайли Миноуг сделала ставку на настоящий модный бриллиант - кутюрное платье от украинского бренда FROLOV.

Ее выбор - модель "Зоря" из коллекции, которая исследует тему украинской сексуальности. И это не просто платье, а произведение искусства: каждый сантиметр вышит вручную в фирменной технике бренда, а кристаллы Swarovski добавляют сияния, перед которым трудно устоять.

Кайли Миноуг (фото: instagram.com/frolovheart)

Образ получился обольстительный, уверенный и очень в стиле Кайли - чувствуется и глубина, и блеск.

Дуа Липа

Любовь мировой звезды к украинским дизайнерам - это не просто тренд, а настоящее восхищение. Для одного из своих концертов мировая звезда выбрала эффектный, дерзкий образ от Ивана Фролова - и выглядела, как всегда, безупречно.

Пас де ла Уэрта

Еще в 2021 году бренд FROLOV презентовал коллекцию Los Angeles - посвящение городу, где рождаются и взрываются звезды. Главной героиней стала голливудская актриса Пас де ла Уэрта - воплощение настоящей дивы из "города ангелов".

Ее образ в коллекции - это портрет женщины, которая прошла сквозь блеск и тень Голливуда, ощутила вкус славы и горечь падений.

Пас де ла Уэрта в кампейне FROLOV (фото: скриншот)

Такой увидел FROLOV свою героиню в коллекции, сочетающей чувственность, силу и отголоски большого кино.