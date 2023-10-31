От 8 до 14 гривен. Список дешевых, но очень полезных суперпродуктов

Суперфуд - это пища, богатая соединениями (такими как антиоксиданты, клетчатка или жирные кислоты), которые считаются полезными для здоровья человека. Такие продукты не обязательно должны дорого стоить и продаваться в небюджетных магазинах.

При написании материала использовались следующие источники: сайт о здоровом образе жизни Health.com, статьи в научных журналах Biochem Biophys Res Commun, J Neurol Neurosurg Psychiatry, Nutrients, Nutr Rev, Biochimica и Biophysica Acta, сайты супермаркетов АТБ и Сильпо.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о суперпродуктах, которые можно добавить в свой рацион, даже если ваш семейный бюджет достаточно скромный.

Какие простые суперфуды нужно покупать

Бобовые

К бобовым относятся сухой горох, фасоль, чечевица и нут. Они богаты растительными белками и содержат ключевые питательные вещества, которые многие из нас недополучают, такие как калий, магний и цинк.

Бобовые принесут организму большую пользу (фото: freepik.com)

В частности, нут содержит значительное количество всех незаменимых аминокислот, за исключением серосодержащих аминокислот, которые можно дополнить добавлением злаков в ежедневный рацион. Некоторые данные свидетельствуют о том, что потребление нута связано со снижением риска возникновения определенных заболеваний: включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

К примеру, килограмм гороха в Украине стартует от 15 гривен, чечевица 80 гривен за килограмм.

Грибы - это мощный источник питательных веществ, они содержат селен и ниацин. А когда они подвергаются воздействию ультрафиолета, они становятся единственным источником витамина D.

Шампиньоны в Украине продаются от 70 гривен за кг (фото: freepik.com)

Одной из наиболее примечательных особенностей грибов является то, что они содержат уникальный антиоксидант под названием эрготионеин.

Килограмм шампиньонов стоит в Украине от 70 гривен за килограмм.

Яйца - это источник белка, содержащий 6 граммов на порцию. Но яйца являются не только источником макронутриентов, необходимых для наращивания мышечной массы.

Желтки богаты питательными веществами, которые помогают поддерживать ваше здоровье разными способами, включая холин, йод и лютеин. А если вы заботитесь о здоровье своего сердца, порадуйтесь, узнав, что яйца больше не считаются фактором риска высокого уровня холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

Смело включайте яйца в рацион (фото: unsplash.com)

Стоимость яиц в Украине стартует от 45 гривен за десяток.

Чернослив - это сухофрукт, который может быть важной частью бюджетной диеты

Данные, опубликованные в Американском журнале клинического питания, показали, что женщины в постменопаузе, которые потребляли 50 г чернослива каждый день в течение шести месяцев (примерно 4-6 штук в день), предотвращали потерю минеральной плотности бедренной кости.

Одна из причин, по которой чернослив является привлекательным суперпродуктом, заключается в том, что он может долго храниться у вас, а его расход небольшой.

Чернослив - настоящий суперфуд (фото: pixabay.com)

Цена сухофрукта стартует от 150 гривен за килограмм.

Апельсины

Сейчас ни для кого не секрет, что апельсиновый сок является богатым источником витамина С. Но в нем также содержится тиамин, фолиевая кислота и растительное соединение под названием гесперидин.

Согласно результатам исследования, опубликованного в Европейском журнале питания, прием гесперидина связан со снижением артериального давления.

Содержание клетчатки в апельсинах также может помочь снизить уровень холестерина и жира на животе.

Апельсины доступны в Украине круглый год (фото: pixabay.com)

Эти фрукты содержат флавоноиды - соединения с антиоксидантными свойствами. Исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что высокое потребление флавоноидов помогает уменьшить жировую массу.

Кстати, эти плоды доступны круглый год, что немаловажно. Цена апельсинов в Украине стартует от 68 гривен за килограмм.

Морковь

Хрустящая морковь стоит копейки, а сама является кладезем витаминов.

Морковь содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье глаз, сердца и мозга. Морковь можно употреблять по-разному: от добавления в рагу и супы до простого употребления в сыром виде.

Цена моркови сейчас стартует от 7.95 гривен за килограмм.

Морковь - это кладезь витаминов (фото: freepik.com)