Укрепляют иммунитет и борются с бактериями: 5 продуктов, которые нужно есть раз в неделю

Некоторые полезные продукты обязательно должны находиться в рационе человек хотя бы раз в неделю. Они насытят организм витаминами и уберегут от болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Ольги Дорош в Instagram .

Рыба

По словам эксперта, хотя бы 2 раза в неделю следует есть рыбу. В идеале это должна быть красная рыба, скумбрия, сельдь и тунец.

Порция - ориентировочно 140 г.

Как известно, основная польза рыбы в Омега-3, содержащейся в ее составе. Это вещество отличается противовоспалительными свойствами и помогает мозгу побороть повреждения, вызванные старением. Также Омега-3 приходит на помощь, когда организму нужно бороться с токсинами, содержащимися в загрязненной среде.

Орехи

В идеале необходимо съедать небольшую горстку орехов (грамм 20-30) каждый день.

Орехи полезны для суставов, мышц, сердца, глаз. Они укрепляют иммунитет, придают сияние волосам, предотвращают ломкость ногтей, а еще снижают риск вирусных заболеваний. Также рекомендуется регулярно употреблять людям с болезнями печени, почек или кишечника, но, конечно, не превышать норму.

Субпродукты

Нутрициолог говорит, что это источник гемового железа, который необходим для образования гемоглобина и витаминов группы B, магния, цинка, селена. Это важно для работы мышц, нервов, формирования костей и работы щитовидной железы.

К тому же это отличный источник белка, который доступен по цене.

Субпродукты делятся на две категории: к первой относятся печень, почки, язык, мозги, сердце. Ко второй - рубец, головы, легкие, уши, суставы и кости.

Первая группа - основа для очень многих деликатесных блюд (паштетов, котлет и стейков). Вторая менее калорийна, зато ценна белками соединительной ткани (коллагеном и эластином) и минеральными веществами, позволяющими готовить из них наваристые супы и заливные блюда.

Бобовые

Ольга Дорош советует добавлять бобовые в супы (горох, фасоль, чечевицу), гарниры (пюре из чечевицы или гороха, нут прекрасно сочетается с рисом, булгуром), в омлеты (фасоль).

Также из фасоли и чечевицы можно делать котлеты.

Бобовые, так же как и мясо содержат белок, железо, цинк. Кроме этого, в их состав входят нутриенты, характерные для растительной пищи, например клетчатка, фолаты и калий. Фасоль содержит небольшое количество насыщенных жиров и соли, но не содержит холестерина.

Кисломолочные продукты

Такой продукт нужно употреблять 1-2 порции взрослым в день.

"Кто не любит и имеет аллергию - выбирайте растительные альтернативы дополнительно обогащенные кальцием, не просто растительное молоко или тофу", - говорится в сообщении

Бактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах, производят молочную кислоту. Она, в свою очередь, является строительным материалом для клеток. Молочная кислота еще уничтожает бактерии, которые вредны для человеческого организма, и выделяет ферменты, помогающие усвоению белка.