От 162 и ниже: 7 звезд Голливуда невысокого роста

В Голливуде привыкли к высоким стандартам, но эти звезды доказывают, что большой талант не зависит от роста!
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать о знаменитостях, уверенно демонстрирующих, что харизма, обаяние и талант гораздо важнее любых физических параметров.
Быть одной из самых низких актрис - нелегкая задача, и звезде "Блондинки в законе" пришлось ломать некоторые стереотипы для получения определенных ролей!
В интервью для Country Living она поделилась: "Когда я только приехала сюда, постоянно слышала: "Нет, это не то - недостаточно высока, недостаточно привлекательна, недостаточно умна". Но я не обращала внимания на их слова. Я упряма".
Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Зои является самой низкой моделью в истории. В интервью Elle она однажды призналась, что не всегда чувствовала себя красивой.
"Я пережила довольно неудобный период. Я была невысокой и смуглой, тогда как вокруг меня были высокие девушки с пышными формами и светлыми волосами. Красота не была моей поддержкой, и я благодарна за это, потому что мне пришлось развивать свой характер", - вспомнила она. .
Зои Кравиц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)
Ники Минаж - маленькая красавица с впечатляющими формами! Миниатюрная "Барби" не так высока, как большинство женщин в рэпе, но в музыкальных чартах хип-хопа она - настоящая звезда и неизменный лидер.
Ники Минаж (фото: instagram.com/nickiminaj)
В этой актрисе скрыто больше, чем может показаться на первый взгляд! В интервью для Women's Health звезда High School Musical рассказала, как научилась принимать свое небольшое телосложение:
"Будучи такой маленькой, я часто чувствовала себя меньше из-за своего роста. Но впоследствии поняла, что можно занимать пространство не только за счет высоты, а благодаря своим достижениям, взглядам и мыслям".
Ванесса Хадженс (фото: instagram.com/vanessahudgens)
Натали считает, что ее небольшой рост сыграл ключевую роль в получении ею роли Женщины-Тора. Она поделилась с US Weekly: "Меня выбрали на эту роль преимущественно потому, что рядом со мной кто-то выглядит огромным. Я действительно очень мала. Обычно для съемок использовался пандус, чтобы я могла подняться и оказаться на уровне его лица".
Натали Портман (фото: instagram.com/natalieportman)
Однажды Майли поблагодарила своего теперь уже бывшего мужа Лиама Хемсворта в заметке в Instagram за то, что их разница в росте сработала: "Спасибо, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня... Обещаю, что всегда буду встречать тебя посередине на самых быстрых пальцах! Я люблю тебя, Валентин!".
Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)
Даже когда рядом проходили высокие супермодели, Бруно смог привлечь внимание на показе Victoria Secret. То, чего ему не хватало в росте, он компенсировал элегантностью и захватывающей игрой!
Бруно Марс (фото: instagram.com/brunomars)
Ранее мы рассказывали о 5 украинских звездах невысокого роста.
Также писали, сколько весят Дорофеева, Могилевская и другие украинские звезды.
При написании материала использовались следующие источники: Country Living, Elle, Women's Health, US Weekly.