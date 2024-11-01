Від 162 і нижче: 7 зірок Голлівуду невисокого зросту

Різ Візерспун

Зріст: 157,48 см

Бути однією з найнижчих актрис - нелегке завдання, і зірці "Блондинки в законі" довелося ламати деякі стереотипи для отримання певних ролей!

В інтерв’ю для Country Living вона поділилася: "Коли я тільки приїхала сюди, постійно чула: "Ні, це не те - не досить висока, не досить приваблива, не досить розумна". Але я не звертала уваги на їхні слова. Я вперта".

Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Зої Кравіц

Зріст: 157,48 см

Зої є найнижчою моделлю в історії. В інтерв’ю Elle вона якось зізналася, що не завжди відчувала себе красивою.

"Я пережила досить незручний період. Я була невисокою і смаглявою, тоді як довкола мене були високі дівчата з пишними формами та світлим волоссям. Краса не була моєю підтримкою, і я вдячна за це, бо мені довелося розвивати свій характер", - згадала вона.

Зої Кравіц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Нікі Мінаж

Зріст: 157,48 см

Нікі Мінаж - маленька красуня з вражаючими формами! Мініатюрна "Барбі" не така висока, як більшість жінок у репі, але в музичних чартах хіп-хопу вона - справжня зірка та незмінний лідер.

Нікі Мінаж (фото: instagram.com/nickiminaj)

Ванесса Хадженс

Зріст: 160,02 см

У цій акторці приховано більше, ніж може здатися на перший погляд! В інтерв'ю для Women’s Health зірка High School Musical розповіла, як навчилася приймати свою невелику статуру:

"Будучи такою маленькою, я часто відчувала себе меншою через свій зріст. Але згодом зрозуміла, що можна займати простір не лише за рахунок висоти, а завдяки своїм досягненням, поглядам та думкам".

Ванесса Хадженс (фото: instagram.com/vanessahudgens​​​​​​​)

Наталі Портман

Зріст: 160,02 см

Наталі вважає, що її невеликий зріст зіграв ключову роль в отриманні нею ролі Жінки-Тора. Вона поділилася з US Weekly: "Мене обрали на цю роль переважно тому, що поруч зі мною будь-хто виглядає величезним. Я справді дуже мала. Зазвичай для зйомок використовувався пандус, щоб я могла піднятися і опинитися на рівні його обличчя".

Наталі Портман (фото: instagram.com/natalieportman​​​​​​​)

Майлі Сайрус

Зріст: 162,56 см

Одного разу Майлі подякувала своєму тепер уже колишньому чоловікові Ліаму Гемсворту в дописі в Instagram за те, що їхня різниця у зрості спрацювала: "Дякую, що завжди нахиляєшся, щоб обійняти мене… Обіцяю, що завжди зустрічатиму тебе посередині на найшвидших пальцях! Я люблю тебе, Валентин!".

Майлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Бруно Марс

Зріст: 162,56 см

Навіть коли поруч проходили високі супермоделі, Бруно зміг привернути увагу на показі Victoria’s Secret. Те, чого йому бракувало в зрості, він компенсував елегантністю та надзвичайно захоплюючою грою!

Бруно Марс (фото: instagram.com/brunomars)