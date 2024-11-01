От 162 и ниже: 7 звезд Голливуда невысокого роста

В Голливуде привыкли к высоким стандартам, но эти звезды доказывают, что большой талант не зависит от роста!

Риз Уизерспун

Рост: 157,48 см

Быть одной из самых низких актрис - нелегкая задача, и звезде "Блондинки в законе" пришлось ломать некоторые стереотипы для получения определенных ролей!

В интервью для Country Living она поделилась: "Когда я только приехала сюда, постоянно слышала: "Нет, это не то - недостаточно высока, недостаточно привлекательна, недостаточно умна". Но я не обращала внимания на их слова. Я упряма".

Риз Уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Зои Кравиц

Рост: 157,48 см

Зои является самой низкой моделью в истории. В интервью Elle она однажды призналась, что не всегда чувствовала себя красивой.

"Я пережила довольно неудобный период. Я была невысокой и смуглой, тогда как вокруг меня были высокие девушки с пышными формами и светлыми волосами. Красота не была моей поддержкой, и я благодарна за это, потому что мне пришлось развивать свой характер", - вспомнила она. .

Зои Кравиц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Ники Минаж

Рост: 157,48 см

Ники Минаж - маленькая красавица с впечатляющими формами! Миниатюрная "Барби" не так высока, как большинство женщин в рэпе, но в музыкальных чартах хип-хопа она - настоящая звезда и неизменный лидер.

Ники Минаж (фото: instagram.com/nickiminaj​​)

Ванесса Хадженс

Рост: 160,02 см

В этой актрисе скрыто больше, чем может показаться на первый взгляд! В интервью для Women's Health звезда High School Musical рассказала, как научилась принимать свое небольшое телосложение:

"Будучи такой маленькой, я часто чувствовала себя меньше из-за своего роста. Но впоследствии поняла, что можно занимать пространство не только за счет высоты, а благодаря своим достижениям, взглядам и мыслям".

Ванесса Хадженс (фото: instagram.com/vanessahudgens​​)

Натали Портман

Рост: 160,02 см

Натали считает, что ее небольшой рост сыграл ключевую роль в получении ею роли Женщины-Тора. Она поделилась с US Weekly: "Меня выбрали на эту роль преимущественно потому, что рядом со мной кто-то выглядит огромным. Я действительно очень мала. Обычно для съемок использовался пандус, чтобы я могла подняться и оказаться на уровне его лица".

Натали Портман (фото: instagram.com/natalieportman)

Майли Сайрус

Рост: 162,56 см

Однажды Майли поблагодарила своего теперь уже бывшего мужа Лиама Хемсворта в заметке в Instagram за то, что их разница в росте сработала: "Спасибо, что всегда наклоняешься, чтобы обнять меня... Обещаю, что всегда буду встречать тебя посередине на самых быстрых пальцах! Я люблю тебя, Валентин!".

Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Бруно Марс

Рост: 162,56 см

Даже когда рядом проходили высокие супермодели, Бруно смог привлечь внимание на показе Victoria Secret. То, чего ему не хватало в росте, он компенсировал элегантностью и захватывающей игрой!

Бруно Марс (фото: instagram.com/brunomars)