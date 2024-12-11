От скромных вариантов до VIP. Сколько стоят дома на Новый год в Киеве и пригороде

Цены на аренду домов в Киеве и в пригороде на новогоднюю ночь увеличиваются почти вдвое. Наибольший спрос на дома, которые оборудованы генератором, имеют сауну или джакузи.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит арендовать дом на Новый год в Киеве и в пригороде.

Какие цены на аренду домов в Киеве

Для анализа цен на аренду в новогоднюю ночь мы взяли объявления на сайте OLX. Согласно этим данным, в столице бюджетные дома в среднем обойдутся в пределах 20 тыс. грн за двое новогодних суток, а элитные стоят до 100 тыс. грн. Цены в пригороде ниже. Спрос на посуточную аренду домов есть, поскольку в некоторых объявлениях указано, что на новогодние дни бронирование уже не доступно.

В Киеве дом VIP уровня, площадью 800 кв. м, сдают за 100 000 грн за двое новогодних суток. Дом с современным интерьером, оборудован генератором, имеет 9 спален, большой каминный зал, бассейн, финскую сауну, 2 бильярда и ухоженную придомовую территорию. Рядом есть отдельный зал на 80 человек и парковка, вмещающая до 10 машин.

Цена в непраздничный период составляет 25 000 – 35 000 грн в сутки, в зависимости от дня недели и количества гостей.

Дом в Киеве сдают по 100 тыс. грн за двое новогодних суток (скриншот сайта OLX)

Дом вблизи метро "Левобережная" на 450 "квадратов" сдают за 50 000 грн за двое суток на Новый год. В доме 5 спален, каминный зал, бассейн, сауна, настольный теннис. Дом оборудован генератором. На территории есть большая беседка, двор выходит к озеру.

Стандартная цена на аренду дома в непраздничный период – 10-15 тыс. грн в сутки. Цена зависит от дня недели и количества гостей.

Этот дом сдают за 50 тысяч грн за двое суток (скриншот сайта OLX)

Также в Киеве есть более бюджетные варианты. К примеру, вблизи метро "Славутич" дом на 50 "квадратов", который может вместить до 6 человек, на Новый год сдают за 12 000 грн в сутки. В помещении две отдельные комнаты и кухня-студия, на территории есть терраса. Дом расположен в 400 м от Днепра. Стоимость аренды в не праздничные дни – 3 000 грн в выходные, 2 500 грн – в будни.

Этот дом сдают за 12 000 грн за одни новогодние сутки (24 тыс. грн за 2 суток) (скриншот сайта OLX)

Дом вблизи "Осокорков" на 75 кв. м с дизайнерским ремонтом сдают за 7 000-8 000 грн на выходные за сутки, при этом по праздникам "цена договорная". В нем есть две спальни, на территории беседка, барбекю и финская сауна, которая стоит от 2 000 грн за 3 часа.

Этот дом подойдет для тихого семейного отдыха (скриншот сайта OLX)

Сколько стоит аренда в пригороде

В Софиевской Борщаговке дом на 300 "квадратов" сдают за 50 тыс. грн за 2 суток на Новый год. В нем 4 спальни, сауна и джакузи и ухоженный двор. В обычные дни этот дом можно арендовать за 15 000 – 20 000 грн в сутки, в зависимости от дня недели.

Цены на аренду домов в пригороде (скриншот сайта OLX).

В Крюковщине двухэтажный дом на 280 "квадратов" сдают за 22 000 грн на двое суток на Новый год. В доме 3 спальни, кухня-студия, каминный зал, летняя беседка, мангал и барбекю. Также есть сауна, но за нее нужно доплачивать отдельно.

В объявлении также указано, что дом расположен рядом с лесом, озером и парком. Стандартная цена на аренду этого дома в непраздничный период – 6 тыс. грн в сутки.

Дом в Крюковщине сдают на Новый год (скриншот)

В Ирпени дом на 75 "квадратов" сдают за 4 500 грн в будние дни и 5 500 в выходные за сутки. Цена на праздничные дни может увеличиваться, но в объявлении не указано, насколько. Отдельно нужно доплачивать за аренду сауны – 1000 грн. Дом оборудован всей необходимой техникой, может вместить компанию из 6 человек.

Дом в Ирпени (скриншот сайта OLX)

В Горбовичах Бучанского района можно арендовать коттедж из карпатского сруба за 5 500 грн в сутки (в будние дни цена – 4 500 грн). Цена на праздники может увеличиваться. Дом рассчитан на проживание 5-6 человек и предназначен исключительно для тихого отдыха, поэтому не подойдет для шумных компаний. На территории дома расположена баня на дровах, беседка с мангальной зоной.