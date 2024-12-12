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Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах

Буковель, Четверг 12 декабря 2024 09:00
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Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах Сколько стоит зимний отдых в "Буковеле" (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

12 декабря известный горнолыжный курорт "Буковель" начинает работу для любителей активного отдыха и карпатской природы. Уезжая сюда на отдых, у вас уже есть широкий выбор развлечений на разный вкус. "Буковель" известен также своими не бюджетными ценами.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, сколько стоит катание на лыжах, жилье, питание и другие развлечения в "Буковеле".

Открытие сезона в "Буковеле"

12 декабря "Буковель" открывает сезон катания на лыжах. С этого дня будут работать склоны 7А, 2С, В, 5А, 5В, D, 12В.

А также посетители смогут воспользоваться следующими подъемниками: 7, 2R, 5, 12.

К открытию готовят подъемник 1 и склон 1С.

Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах

В "Буковеле" постепенно готовят открытие все склоны и подъемники (фото: instagram.com/bukovel)

Сколько стоит катание на лыжах, снаряжение и обучение

Стоимость на ski-пассы (электронный абонемент на подъемники) зависит от сезона.

Низкий сезон (с 12 по 18 декабря и с 17 марта до конца сезона):

  • 1 подъем - 350 гривен, 250 гривен (льготный), 700 гривен (VIP)
  • первая половина дня (с 08:30 до 13:30) - 800 гривен, 550 гривен (льготный), 1 660 гривен (VIP)
  • вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) - 850 гривен, 600 гривен (льготный), 1 770 гривен (VIP)
  • вечернее катание (с 15:00 до 19:30) - 400 гривен, 300 гривен (льготный), 800 гривен (VIP)

Если вы рассматриваете приобретение абонемента (катание с 8:30 до 19:30), то в низкий сезон скидка начинается при покупке от трех дней.

Высокий сезон (с 19 декабря по 1 января и с 7 января по 16 марта):

  • 1 подъем - 400 гривен, 300 гривен (льготный), 800 гривен (VIP)
  • первая половина дня (с 08:30 до 13:30) - 1 350 гривен, 950 гривен (льготный), 2 700 гривен (VIP)
  • вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) - 1 400 гривен, 1 000 гривен (льготный), 2 800 гривен (VIP)
  • вечернее катание (с 15:00 до 19:30) - 700 гривен, 450 гривен (льготный), 1 300 гривен (VIP)

Новогодний сезон (со 2 января по 6 января):

  • 1 подъем - 500 гривен, 350 гривен (льготный), 1 000 гривен (VIP)
  • первая половина дня (с 08:30 до 13:30) - 1 750 гривен, 1 250 гривен (льготный), 3 500 гривен (VIP)
  • вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) - 1 800 гривен, 1 250 гривен (льготный), 3 600 гривен (VIP)
  • вечернее катание (с 15:00 до 19:30) - 850 гривен, 600 гривен (льготный), 1 700 гривен (VIP)

Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах

Стоимость ski-пассов в зависимости от сезона и времени суток (скриншот)

Важно: неиспользованный ski-пасс или его часть на другой день не переносится. Средства за неиспользованный или частично использованный ski-пасс не возвращаются.

Цены на лыжное снаряжение для взрослых колеблются от 300 до 750 гривен в день. Для детей - от 250 до 300 гривен в день.

Во время новогоднего сезона для взрослых стоимость растет: от 400 до 950 в день; для детей - от 300 до 400 гривен в день.

На аренду сноубордов цены такие:

  • от 300 до 750 гривен в день для взрослых
  • от 250 до 300 гривен в день для детей
  • от 400 до 950 гривен в день для взрослых (новогодний сезон)
  • от 300 до 400 гривен за день для детей (новогодний сезон)

Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах

Стоимость аренды снаряжения для сноубордов (скриншот)

Кроме того, для получения снаряжения требуется денежный залог или документ, удостоверяющий личность.

Сколько стоит проживание в "Буковеле"

Если бронировать отель с 19 по 22 декабря неподалеку от подъемника с включенным завтраком, это обойдется от 10 500 до 21 000 гривен за три ночи.

В Рождественский период цена меняется: через три ночи с аналогичными условиями придется отдать от 8 400 до 18 900 гривен.

Если вы запланировали празднование Нового года в Буковеле, то проживание будет стоить от 15 000 до 42 000 гривен за три ночи.

Цены в ресторанах "Буковеля"

На территории курорта представлено 21 заведение, среди которых и бары, и кофейни, и разные кухни мира. Если вам нравится автентичная локальная кухня, стоит посетить "SALO", "Filvarok", "Бабин Бограч", "KOLYBA", "Фист-фуд "Йо".

Цены на популярные блюда в этих заведениях такие:

  • шашлык из свиного ошейка - 655 гривен
  • бограч с корочкой хлеба - 375 гривен
  • микс украинского сала - 295 гривен
  • банош на сливках с брынзой и шкварками - 375 гривен
  • борщ с пампушками - 285 гривен
  • палюшки с лесными грибами и уткой - 395 гривен
  • галицкий журек - 295 гривен

Досуг "Буковеля"

Помимо лыж и гастрономических походов на курорте можно посетить этнографический комплекс "Гуцул Ленд". Здесь можно изготовить дорожку на ткацком станке, поучаствовать в гуцульской свадьбе, посетить контактный зоопарк, различные мастер-классы и т. д.

Тарифы в "Гуцул Ленд":

  • билет в будни - 350 гривен
  • билет в выходные - 380 гривен
  • льготный билет в будни - 300 гривен
  • льготный билет в выходные - 330 гривен

При наличии свидетельства о рождении для детей до 6 лет и удостоверении УБД/военного билета для военных вход бесплатный.

Родельбан - еще одно популярное развлечение в "Буковеле". Это санная трасса длиной 1 500 метров. Спуск начинается у верхней станции подъемника №2.

Развлечение стоит 600 гривен за одного человека и 1 000 гривен за тандем. Ограничение в весе - до 150 килограммов.

Зима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжахЗима в Буковеле: сколько стоит жилье, еда и катание на лыжах

Катание на родельбане (фото: bukovel.com)

Гости курорта могут посетить SPA-центр "VODA club". Здесь есть всесезонный теплый бассейн, четыре джакузи под открытым небом, несколько видов сауны и соляная пещера.

В будние и выходные абонементы стоят 650 и 750 гривен соответственно за три часа. Каждый дополнительный час - плюс 100 гривен.

Отдельно можно заказать массаж или пилинг.

Раньше мы рассказывали о пяти бюджетных локациях в Карпатах для отдыха на Новый год.

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При написании материала использовали источники: сайт и социальные сети "Буковеля", Instagram-страница "Гуцул Лэнду", социальные сети ресторанов.

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