Вечно молодые: 6 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста

София Ротару

Народную артистку Украины называют вечно молодой. 7 августа София Михайловна отметит 77-летие, а с виду ей не больше 40, ну, может, 50.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ассия Ахат

Глядя на скрипачку и певицу Ассию Ахат, трудно поверить, что ей 58 лет. Так выглядеть помогают артистке регулярные занятия спортом и соблюдение здорового питания.

Кроме того, она делает антицеллюлитные массажи, помогающие сохранить тонус кожи.

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Руслана Лыжичко

Первой украинской победительнице Евровидения Руслане Лыжичко в мае этого года исполнится 51 год. Однако она продолжает носить короткие юбки и джинсы. И может себе это позволить, ведь у нее роскошная спортивная фигура.

Правда, некоторые украинцы отмечают, что она могла бы выглядеть еще моложе, если бы не столь сильно подчеркивала свой образ темным макияжем, как это обычно делает.

Руслана Лыжичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Ольга Сумская

В свои 57 актриса остается очень привлекательной и энергичной.

Она уделяет внимание своему внешнему виду и регулярно посещает спортзал. Ольга активно снимается в фильмах и участвует в гастролях, выступая на сцене театра.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Екатерина Кухар

Украинской приме-балерине и маме двоих детей Екатерине Кухар в этом году исполнилось 42 года, однако дать ей этот возраст очень сложно.

Грациозная танцовщица выглядит гораздо моложе и поражает своей стройностью, утонченностью и красотой.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Алексей Суханов

В январе телеведущий Алексей Суханов отметил свое 50-летие. И вряд ли кто-нибудь поверит в цифру в его паспорте, ведь выглядит знаменитость так, будто он пьет эликсир молодости.

Алексей Суханов (фото:instagram.com/suhanov.official)