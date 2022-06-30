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ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський здав кров для поранених ополченців

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Четвер 30 червня 2022 17:28
ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський здав кров для поранених ополченців Фото: Красовський з ВІЛ здав кров для порятунку ополченців (twitter com)
Автор: Анна Шиканова

Відомий російський пропагандист Антон Красовський здав кров для"ополченців". За заявами журналіста RT, він віддав на потреби незаконних формувань майже літр своєї крові. Але от невдача - Красовський ще кілька років тому заявив, що ВІЛ-позитивний.

Що відомо про цю історію - читайте в матеріалі нижче.

Російські ЗМІ сьогодні масово розтиражували новину, що Антон Красовський, журналіст RT, здав кров для бойовиків "ЛДНР". Нібито він пожертвував цілий літр крові.

ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський здав кров для поранених ополченцівВельми дивне пожертвування з урахуванням того, що Антон Красовський ВІЛ-позитивний. І досить давно - з 2011 року. Довгі роки пропагандист приховував цю інформацію, але ще у 2017 році повідомив про це публічно.

ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський здав кров для поранених ополченцівНа цей момент невідомо, новина про пожертвування крові від ВІЛ-позитивного журналіста - фейк з метою показати красиву картинку допомоги незаконним збройним формуванням на Донбасі, або ж - Красовський записався в список "хороших росіян".

І до речі, директору російського пропагандистського каналу Russia Today Антону Красовському повідомлено про підозру за публічні заклики до геноциду українського народу.

14 січня 2022 року в ефірі RT він заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе війська і спалить Конституцію на Хрещатику.

До речі, раніше ми розповідали, що зірка "Сватів" Федір Добронравов вирішив підтримати російських військових, які вбивають українців.

А ще розповідали, що СБУ спіймала окупанта, який розповідав казки про свій героїзм, на відвертій брехні.

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