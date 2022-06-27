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"Знищив 20 бійців ЗСУ". СБУ зловила окупанта, що вже став героєм в РФ, на брехні

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 13:56
"Знищив 20 бійців ЗСУ". СБУ зловила окупанта, що вже став героєм в РФ, на брехні Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вигадали історію про окупанта Краснова, який нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував інших бойовиків із підбитого БМП. СБУ спростувала цей фейк, перехопивши розмову сержанта з родичами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", - зізнається дружині окупант.

В СБУ уточнюють, що судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками - це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам.

Як повідомлялося, раніше СБУ ідентифікувала російського командира, який наказав про ракетні обстріли міста Дубно Рівненської області. Йому заочно оголосили підозру.

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Служба безпеки України
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