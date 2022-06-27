"Знищив 20 бійців ЗСУ". СБУ зловила окупанта, що вже став героєм в РФ, на брехні

Російські пропагандисти вигадали історію про окупанта Краснова, який нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував інших бойовиків із підбитого БМП. СБУ спростувала цей фейк, перехопивши розмову сержанта з родичами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину я вытаскивал трупы и все", - зізнається дружині окупант. В СБУ уточнюють, що судячи з усього, вижити у бою з українськими захисниками - це величезне досягнення для армії росіян, тому "його історію" віддали кремлівським пропагандистам.