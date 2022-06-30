ВИЧ-положительный пропагандист Красовский сдал кровь для оккупантов
Известный российский пропагандист Антон Красовский сдал кровь для "ополченцев". По заявлениям журналиста RT, он отдал на нужды незаконных формирований почти литр своей крови. Но вот незадача - Красовский еще несколько лет назад заявил, что ВИЧ-положителен.
Что известно об этой истории - читайте в материале ниже.
Российские СМИ сегодня массово растиражировали новость, что Антон Красовский, журналист RT, сдал кровь для так называемых боевиков "ЛДНР". Якобы он пожертвовал целый литр крови.
Весьма странное пожертвование с учетом того, что Антон Красовский ВИЧ-положительный. И довольно давно - с 2011 года. Долгие годы пропагандист скрывал эту информацию, но еще в 2017 году сообщил об этом публично.
На данный момент неизвестно, новость о пожертвованиях крови от ВИЧ-положительного журналиста - фейк с целью показать красивую картинку помощи незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, или же - Красовский записался в список "хороших русских".
И кстати, директору российского пропагандистского канала Russia Today Антону Красовскому сообщено о подозрении за публичные призывы к геноциду украинского народа.
14 января 2022 года в эфире RT он заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия введет войска и сожжет Конституцию на Крещатике.
Кстати, ранее мы рассказывали, что звезда "Сватов" Федор Добронравов решил поддержать российских военных, которые убивают украинцев.
А еще рассказывали, что СБУ поймала оккупанта, который рассказывал сказки о своем героизме, на откровенной лжи.