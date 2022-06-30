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ВИЧ-положительный пропагандист Красовский сдал кровь для оккупантов

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 17:28
ВИЧ-положительный пропагандист Красовский сдал кровь для оккупантов Фото: Красовский с ВИЧ сдал кровь для оккупантов (twitter com)
Автор: Анна Шиканова

Известный российский пропагандист Антон Красовский сдал кровь для "ополченцев". По заявлениям журналиста RT, он отдал на нужды незаконных формирований почти литр своей крови. Но вот незадача - Красовский еще несколько лет назад заявил, что ВИЧ-положителен.

Что известно об этой истории - читайте в материале ниже.

Российские СМИ сегодня массово растиражировали новость, что Антон Красовский, журналист RT, сдал кровь для так называемых боевиков "ЛДНР". Якобы он пожертвовал целый литр крови.

ВИЧ-положительный пропагандист Красовский сдал кровь для оккупантовВесьма странное пожертвование с учетом того, что Антон Красовский ВИЧ-положительный. И довольно давно - с 2011 года. Долгие годы пропагандист скрывал эту информацию, но еще в 2017 году сообщил об этом публично.

ВИЧ-положительный пропагандист Красовский сдал кровь для оккупантовНа данный момент неизвестно, новость о пожертвованиях крови от ВИЧ-положительного журналиста - фейк с целью показать красивую картинку помощи незаконным вооруженным формированиям на Донбассе, или же - Красовский записался в список "хороших русских".

И кстати, директору российского пропагандистского канала Russia Today Антону Красовскому сообщено о подозрении за публичные призывы к геноциду украинского народа.

14 января 2022 года в эфире RT он заявил, что если Украина вступит в НАТО, то Россия введет войска и сожжет Конституцию на Крещатике.

Кстати, ранее мы рассказывали, что звезда "Сватов" Федор Добронравов решил поддержать российских военных, которые убивают украинцев.

А еще рассказывали, что СБУ поймала оккупанта, который рассказывал сказки о своем героизме, на откровенной лжи.

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