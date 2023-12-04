"Выбивать двери не будем". В Украине начали по-новому раздавать повестки

Как сейчас раздают повестки

Так, в Запорожье уже несколько дней по квартирам жилых домов ходят представители ТЦК и "Муниципальной стражи". Они проверяют военнообязанных и выписывают им повестки.

Первый заместитель городского головы Александр Власюк рассказал, почему в Запорожье пошли на такой шаг.

"Идет война, а наша прямая обязанность - помогать ВСУ, к которым относятся ТЦК. Есть основная задача - оповещение тех мужчин, которые должны появиться в ТЦК и сверить там свои данные. Речь идет о мужчинах, которые в течение действия военного положения по каким-то причинам не появилась в ТЦК", - сказал он.

По его словам, представители городского совета не должны вручать повестки и привлечены для того, чтобы возможные словесные конфликты не превращали в драки.

"Мы этого и не делаем, не вручаем повесток. Это - полномочия ТЦК. Наша задача - охрана общественного порядка. Это не шпионские игры, нет цели кому-то выбивать двери. Ни в коем случае. Все это мы довели до сведения руководителей ОСМД", - резюмировал Власюк.

Отметим, что сами работники "Муниципальной стражи" не имеют право выдавать повестки, без представителей ТЦК.

"Мы имеем право только обеспечивать общественный порядок во время работы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки оповещения военнообязанных на территории города Запорожья", - уточнили в организации.

Мобилизация в Украине

Украинское правительство планирует изменить порядок мобилизации в стране, при этом попытаться сохранить боеспособность после почти двух лет войны с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.

После этого глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.