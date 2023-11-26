"Это развяжет полиции руки". Юрист подверг критике нововведения, которые готовят для украинцев

В Украине планируют усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Минимальный штраф для граждан составит 8 500 грн, а для бизнеса - 51 000 грн. Но эти нововведения могут также развязать руки правоохранителям - они смогут задерживать людей на ночь.

О том, почему нововведения в системе наказания за нарушение комендантского часа не справедливы, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube .

Что нужно знать о новых штрафах за нарушение комендантского часа

"Депутаты предлагают установить штрафы для граждан - минимальный 8 500 грн, а максимальный - 34 000 грн, а для бизнеса соответственно - 51 000 грн и 340 000 грн. Это при том, что минимальная зарплата составляет 6 700 грн, а 40% переселенцев живут исключительно на выплаты", - говорит адвокат.

Также он добавляет, что если введут эти штрафы, полиция сможет задерживать за нарушение комендантского часа, даже если вы сможете подтвердить свое лицо.

"Такие инициативы несут колоссальные риски и нивелируют принцип справедливости", - говорит Симутин.

Почему эти штрафы необоснованны

"То, что они непомерно огромны, необоснованны и несправедливы - это понятно. Но как можно устанавливать штраф 340 000 грн для бизнеса за административное нарушение, когда за совершение тяжкого преступления, а это до 10 лет тюрьмы, максимальный штраф - 425 000 грн? А за коллаборативную деятельность - от 170 000 до 510 000 грн", - говорит адвокат.

Он отмечает, что это нововведение развяжет руки полиции. Правоохранители получат сверхполномочия и будут задерживаться без разбора и в любое время.

"Они имеют право задерживать только на 3 часа, но будут де-факто задерживать до утра. Я согласен, что за нарушение комендантского часа должно быть наказание, но исключительно в виде справедливых адекватных штрафов. А еще я за предоставление человеку возможности дойти домой, если он предъявил документы, а не быть задержанными для ночлега в каталажке или ТЦК", - говорит Симутин.