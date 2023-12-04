"Вибивати двері не будемо". В Україні почали по-новому роздавати повістки

Як зараз роздають повістки

Так, у Запоріжжі вже кілька днів по квартирах житлових будинків ходять представники ТЦК та "Муніципальної варти". Вони перевіряють військовозобов'язаних та виписують їм повістки.

Перший заступник міського голови Олександр Власюк розповів, чому у Запоріжжі пішли на такий крок.

"Йде війна, а наш прямий обов'язок - допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК. Є основне завдання - оповіщення тих чоловіків, які мають з'явитися в ТЦК і звірити там свої дані. Йдеться про чоловіків, які протягом дії військового стану за якими- то причин не з'явилася у ТЦК", - сказав він.

За його словами, представники міської ради не повинні вручати повістки та залучені для того, щоб можливі словесні конфлікти не перетворювали на бійки.

"Ми цього і не робимо, не вручаємо повісток. Це - повноваження ТЦК. Наше завдання - охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає мети комусь вибивати двері. У жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ", - резюмував Власюк.

Зазначимо, що самі працівники "Муніципальної варти" не мають права видавати повістки, без представників ТЦК.

"Ми маємо право лише забезпечувати громадський порядок під час роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки оповіщення військовозобов'язаних на території міста Запоріжжя", - уточнили в організації.

Мобілізація в Україні

Український уряд планує змінити порядок мобілізації в країні, спробувати зберегти боєздатність після майже двох років війни з Росією.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де однією з головних тем обговорень стала мобілізація.

Після цього глава держави розповів, що доручив міністру оборони Рустему Умерову та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному скласти комплексний план щодо мобілізації в Україні.