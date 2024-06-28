Выбор для тех, кто любит объятия: топ-7 самых ласковых кошек

Распространенным аргументом против кошек является то, что они не ласковые. Конечно, некоторым кошачьим плевать на своих владельцев. Однако существует множество ласковых пород кошек, которые проявляют массу любви и внимания к своим владельцам.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 7 ласковых пород кошек для тех, кто хочет, чтобы их обнимали круглосуточно.

Регдолл

Высота: 28-33 см

Вес: 4,5-9 кг

Продолжительность жизни: 13-15 лет.

Породу также называют "тряпичная кукла", ведь эти кошки настолько ласковые и мягкие, что напоминают игрушку.

Кошки Рэгдолла были выведены как товарищеские компаньоны. Они станут идеальным любимцем для тех, кто ищет милое животное, не требующее особого ухода.

Известно, что рэгдоллы идут за своими людьми из комнаты в комнату, встречают их дома и даже могут изучить команду "принеси" - как собаки.

Кошки этой породы дружны к детям и другим домашним животным, что делает их отличными домашними питомцами.

Регдолл - "игрушечная" кошка (фото: Википедия)

Скоттиш-фолд

Высота: 20-25 см

Вес: 2-5 кг

Продолжительность жизни: 11-14 лет.

Скоттиш-фолд (также шотландская вислоухая кошка) - очень милые и ласковые любимцы, у которых произошла случайная мутация. У этих кошек появился ген, заставлявший их уши складываться вперед.

Однако уши - не единственная их особенность. Скоттиш-фолды ласковые, общительные и не любят быть в одиночестве. Поэтому, если вы часто находитесь вне дома, возможно, эта порода не для вас.

Любители кошек сразу полюбили эту породу за их уникальный внешний вид.

Шотландская вислоухая - одна из самых милых кошек (фото: Википедия)

Персидская кошка

Высота: 35-45 см

Вес: 3-5,5 кг

Продолжительность жизни: 10-17 лет.

Персы - одна из самых популярных пород кошек в Северной Америке. Они выглядят красиво, имеют длинную, струящуюся шерсть и спокойный, ласковый характер.

Персидские кошки не очень энергичны. Они счастливы, валяясь на диване и очень любят получать внимание от своих хозяев.

Кошка персидской породы (фото: Википедия)

Американская короткошерстная

Высота: 20-25 см

Вес: 3-7 кг

Продолжительность жизни: 15-20 лет.

Это чрезвычайно распространенные домашние любимцы в Северной Америке, в первую очередь из-за их ласкового характера и красивую расцветку.

Американские короткошерстные кошки легко адаптируются, что делает их отличными домашними животными для активных людей и для семей с детьми всех возрастов.

Любят внимание и когда их держат на руках, в отличие от других пород. Они всегда рады поваляться на солнышке, когда у вас нет времени уделить им внимание.

Американская короткошерстная - самая распространенная кошка в Америке (фото: Википедия)

Бирманская кошка

Высота: 20-25 см

Вес: 4,5-5,5 кг

Продолжительность жизни: 13-15 лет.

Бирманцы, демонстрируя пронзительные голубые глаза и длинную шелковистую шерсть, также излучают элегантность.

Как и американская короткошерстная, эта порода любит быть среди людей и легко адаптируется к любому и стилю жизни.

Бирманцы дружелюбны ко всем и каждому, включая других домашних животных детей. Также они любят играть с кошками или людьми.

Бирманская кошка отличается красотой и дружелюбием (фото: Википедия)

Сфинкс

Высота: 18-23 кг

Вес: 2,5-5,5 кг

Продолжительность жизни: 9-15 лет.

Поскольку у сфинксов почти нет шерсти, им часто бывает холодно. Этим кошкам всегда нужен источник тепла, чтобы им было комфортно.

Сфинксы - яркие, экстравертные кошки, любящие людей как за общение, так и за их теплоту.

Некоторые люди говорят, что владеть сфинксом - это все равно, что иметь живую дышащую грелку. Они будут обниматься с вами под одеялом ночью и сидеть у вас на коленях днем.

Сфинксы часто мерзнут из-за отсутствия шерсти (фото: Википедия)

Мэйн-кун

Высота: до 35 см

Вес: 4-8 кг

Продолжительность жизни: 9-15 лет.

Мэйн-куны родом из Америки. Их история загадочна: некоторые считают, что они произошли от кошек, путешествовавших с викингами. Другие думают, что эти удивительно большие любимцы являются смесью кошки и енота, хотя это биологически невозможно.

Это товарищеские кошки, которые любят общаться с людьми и имеют терпение к детям и другим домашним любимцам. Им нравится участвовать во всех семейных событиях, будь то отдых на диване или ужин за столом.

Помимо ласкового характера, мейн-куны отличные охотники и обладают большими умственными способностями.

Мейн-кун - очень большая и терпеливая кошка (фото: Википедия)