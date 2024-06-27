Какие кошки носят смокинг? Топ-5 черно-белых пород

Черно-белый окрас кошек часто сравнивают со смокингом. Такая окраска встречается не только у домашних обычных кошек, но и у многих признанных пород.

Корниш-рекс

Высота: 30-35 см

Вес: 3-5 кг

Продолжительность жизни: 10-16 лет.

Черно-белый корниш-рекс поражает своим знаменитым вьющимся мехом. Также эта кошка отличается широко посаженными большими ушами и стройным телосложением. Их иногда называют борзыми кошачьего царства.

Энергичная и общительная, эта порода хорошо чувствует себя в компании. Корниш-рекс - умная кошка, которую вы можете научить множеству удивительных трюков.

Корниш-рекс черно-белой расцветки (фото: Википедия)

Менская кошка

Высота: 25-30 см

Вес: 3,5-5,5 кг

Продолжительность жизни: 14-16 лет.

Как и корниш-рекс, минская кошка немного похожа на собаку. Они обычно игривые, общительные, уравновешенные и энергичные. Также умны и хорошо поддаются дрессировке.

Стандарт породы гласит, что у этих кошек нет хвостов, но питомцы, которые не используются для выставок или разведения, могут иметь короткий обрубок хвоста.

Они бывают разных цветов, включая черно-белый. Также могут быть как длинношерстные, так и короткошерстные, но в обоих случаях это толстая двойная шерсть.

Также менская кошка славится своими хорошими навыками мышеловки.

Черно-белая менская кошка (фото: Википедия)

Манчкин

Высота: 13-18 см

Вес: 3-4 кг

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Эта порода получила свое название из-за ее более коротких, чем у других кошек, ног, возникших из-за генетической мутации. Манчкины бывают разных цветовых комбинаций, включая черный и белый.

Эти миниатюрные существа известны своей сердечностью, веселостью и общительностью. Через короткие ноги манчкинам может понадобиться дополнительная помощь, когда дело доходит до лестницы.

Вокруг этики продолжения разведения этой кошки все еще ведутся споры, поскольку ее укороченные ноги часто сопровождаются проблемами со здоровьем, включая искривление позвоночника и тяжелый артрит.

Порода до сих пор не признана многими племенными группами кошек из-за опасений относительно их здоровья.

Коротколапая кошка породы манчкин (фото: Википедия)

Ориентальная короткошерстная

Высота: 23-28 см

Вес: 3,5-5 кг

Продолжительность жизни: от 10 до 15 лет.

Ориентальная короткошерстная, которую часто путают с ее сиамским родственником, является отдельной породой.

В отличие от сиамских, у этих кошек зеленые глаза и разные варианты расцветки, включая черный и белый.

Как и сиамцы, ориентальные короткошерстные кошки любознательны, болтливы и уравновешены. У них короткая шерсть без густого подшерстка, а это значит, что эти кошки чувствительны к холодам и предпочитают уютный дом без сквозняков.

Ориентальная кошка обычного окраса (фото: Википедия)

Скоттиш-фолд

Высота: 20-25 см

Вес: 2-5 кг

Продолжительность жизни: 11-14 лет.

Скоттиш-фолд (шотландская вислоухая кошка), известная своими маленькими загнутыми ушами и имеют довольно озорной вид. Но эти кошки обычно совсем не такие по характеру.

Известные своей непринужденностью, шотландские вислоухие обычно хорошо уживаются вместе с другими домашними животными и детьми.

Та же мутация, вызывающая сложение ушей, может также вызвать дегенеративное заболевание суставов, которое в свою очередь может повлиять на развитие хрящей и костей, что приводит к болезненному артриту.

Их густая шерсть требует регулярного ухода, поскольку склонна к образованию колтунов. Черно-белое сочетание - лишь одна из многих расцветок, которые может иметь порода.

Шотландская вислоухая кошка в смокинге (фото: Википедия)

Домашняя кошка смешанной породы

Домашних кошек смешанных пород также называют метисами, и они не имеют официальной родословной.

Они красивы, умны и ласковы, с прекрасным темпераментом и минимальными проблемами со здоровьем. Они бывают разных цветов и размеров, и "носят" смокинги чаще остальных.

Как выглядит обычная беспородная кошка (фото: freepik.com)