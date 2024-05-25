14 самых полезных функций WhatsApp, которые облегчат вашу жизнь

В мире мгновенных сообщений WhatsApp остается доминирующей силой, имея более двух миллиардов пользователей. Хотя многие знакомы с его основными функциями, такими как отправка сообщений и звонки, WhatsApp наполнен множеством менее известных функций, которые могут значительно улучшить пользовательский опыт.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о скрытых возможностях WhatsApp, о которых вам следует знать.

Исчезающие сообщения

Одна из новейших функций WhatsApp - это исчезающие сообщения. Когда эта функция включена, сообщения, отправленные в чате, будут исчезать через семь дней. Это может быть особенно полезно для сохранения конфиденциальности или очистки истории чатов.

Чтобы включить эту функцию, откройте чат, нажмите на имя контакта или группы вверху, выберите "Исчезающие сообщения" и активируйте ее.

Настраиваемые уведомления

Если вы являетесь участником множества групп WhatsApp или у вас есть несколько активных чатов, различать уведомления может стать сложной задачей.

WhatsApp позволяет пользователям устанавливать настраиваемые уведомления для определенных контактов или групп. Для этого откройте чат, нажмите на имя контакта или группы, выберите "Настраиваемые уведомления»" и настройте параметры по своему усмотрению.

Избранные сообщения

Важные сообщения часто теряются в море ежедневных разговоров. Функция избранных сообщений WhatsApp позволяет пользователям отмечать определенные сообщения для прочтения попозже.

Чтобы добавить сообщение в избранное, просто нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите на значок звезды. Чтобы просмотреть все избранные сообщения, нажмите на три точки в правом верхнем углу главного экрана и выберите "Избранные сообщения".

Расширенные возможности поиска

Функция поиска WhatsApp выходит за рамки простого поиска контактов или сообщений в чате. Пользователи могут искать по ключевым словам и фильтровать результаты по типу - например, фотографии, видео, ссылки, GIF, аудио и документы.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нажмите на значок поиска в верхней части главного экрана, введите поисковый запрос, а затем выберите желаемый фильтр под строкой поиска.

Двухэтапная проверка

Безопасность является первостепенной для любого приложения при обмене сообщениями. Двухэтапная проверка WhatsApp добавляет дополнительный уровень безопасности, требуя шестизначный PIN-код при повторной регистрации вашего номера телефона в приложении.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в "Настройки", затем в "Аккаунт" и "Двухшаговая проверка". Следуйте инструкциям для установки PIN-кода.

Совместное использование местоположения в реальном времени

Нужно сообщить кому-то, где вы находитесь сейчас? Функция WhatsApp для передачи местоположения в реальном времени позволяет пользователям делиться своим местоположением с контактом на определенное время.

Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте чат, нажмите на значок плюса, выберитес"Местоположение", а затем "Делиться геоданными". Вы можете выбрать длительность передачи местоположения: 15 минут, 1 час или 8 часов.

Отключение уведомлений для отдельных чатов или групп

Иногда отключение уведомлений для особо активного чата или группы может спасти вас от стресса. WhatsApp позволяет пользователям отключать уведомления для отдельных чатов или групп на 8 часов, 1 неделю или навсегда.

Чтобы отключить уведомления для чата, откройте его, нажмите на имя контакта или группы, выберите "Уведомления и звуки", а затем нужную длительность.

Закрепление чатов

Для важных разговоров WhatsApp позволяет закрепить до трех чатов в верхней части вашего списка чатов, чтобы они всегда были легко доступны. Чтобы закрепить чат, сдвиньте его вправо в вашем списке чатов и нажмите на значок булавки.

WhatsApp Web и настольная версия

Для тех, кто много времени проводит за компьютером, WhatsApp предлагает веб-версию и настольное приложение. Это позволяет пользователям отправлять и получать сообщения, не беря в руки телефон.

Чтобы использовать WhatsApp Web, посетите web.whatsapp.com на своем компьютере, сканируйте QR-код с помощью телефона, и вы готовы к работе.

Архивированные чаты

Если вы хотите очистить список чатов, не удаляя разговоры, функция архивации WhatsApp идеально подойдет. Архивированные чаты скрыты из вашего основного списка, но к ним легко получить доступ. В верху над всеми диалогами будет папка "В архиве", где хранятся архивированные чаты.

Чтобы архивировать чат, сдвиньте его влево в вашем списке чатов и нажмите "Архивировать".

Отметка чатов как непрочитанных

Иногда вы читаете сообщение, но хотите помнить о необходимости ответить позже. WhatsApp позволяет пользователям отмечать чаты как непрочитанные. Для этого сдвиньте чат вправо и нажмите "Непрочитанное". Это не изменит статус прочтения для отправителя, но напомнит вам, что нужно ответить.

Списки рассылки

Списки рассылки WhatsApp позволяют пользователям отправлять сообщение нескольким контактам без создания группового чата. Это особенно полезно для объявлений или приглашений.

Чтобы создать список рассылки, нажмите на плюс в правом верхнем углу главного экрана, выберите "Новая рассылка", выберите контакты и отправьте сообщение.

Встроенная камера и инструменты для редактирования

Камера в приложении WhatsApp создана не только для быстрых снимков. Она оснащена различными инструментами для редактирования, включая возможность добавления текста, эмодзи и рукописных аннотаций к изображениям.

Чтобы воспользоваться этими инструментами, откройте камеру в WhatsApp, сделайте фото или видео и используйте иконки в верхней части экрана для редактирования медиа перед отправкой.

Скорость воспроизведения голосовых сообщений

Недавним дополнением к набору функций WhatsApp является возможность изменять скорость воспроизведения голосовых сообщений. Это особенно полезно для быстрого прослушивания длинных сообщений.

Во время прослушивания голосового сообщения нажмите на иконку с надписью "1x", чтобы переключаться между скоростями воспроизведения 1x, 1.5x и 2x.