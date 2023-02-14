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Любовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвинов

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Вторник 14 февраля 2023 13:17
Любовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвинов Полярники поделились фото влюбленных пингвинов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В День всех влюбленных украинские полярники со станции академик Вернадский поделились снимками влюбленных пингвинов. Они поздравили всех украинцев с праздником любви.

Свое поздравление полярники разместили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Любовь несомненно победит. Война разлучила тысячи влюбленных людей. Много кто сейчас далеко от своих половинок, которые героически держат фронт, и очень скучают по ним", - написали украинские полярники.

Чтобы поднять настроение в праздничный день и поздравить всех украинцев с праздником, полярники показали милые фото влюбленных пингвинов.

"Чтобы в этот день вы улыбнулись, мы попросили наших биологов собрать небольшую коллекцию фото влюбленных пингвинов. Верим, что любовь и добро, несомненно, победят зло и темноту. Пусть все наши любимые возвращаются к нам как можно быстрее - с миром и Победой", - сказано в сообщении.

Фото влюбленных пингвинов сделали Сергей Глотов и Марта Дзиндра.

Любовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвиновЛюбовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвиновЛюбовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвиновЛюбовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвиновЛюбовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвиновЛюбовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвиновЛюбовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвиновФото: facebook.com/AntarcticCenter

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что на антарктической станции имени Вернадского украинских полярников окружили пингвины и им пришлось рыть рвы для обороны.

А еще писали о том, что украинские полярники показали кадры с новорожденными пингвинами.

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