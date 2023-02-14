Любовь всегда побеждает! Украинские полярники поделились милыми фото влюбленных пингвинов
В День всех влюбленных украинские полярники со станции академик Вернадский поделились снимками влюбленных пингвинов. Они поздравили всех украинцев с праздником любви.
Свое поздравление полярники разместили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
"Любовь несомненно победит. Война разлучила тысячи влюбленных людей. Много кто сейчас далеко от своих половинок, которые героически держат фронт, и очень скучают по ним", - написали украинские полярники.
Чтобы поднять настроение в праздничный день и поздравить всех украинцев с праздником, полярники показали милые фото влюбленных пингвинов.
"Чтобы в этот день вы улыбнулись, мы попросили наших биологов собрать небольшую коллекцию фото влюбленных пингвинов. Верим, что любовь и добро, несомненно, победят зло и темноту. Пусть все наши любимые возвращаются к нам как можно быстрее - с миром и Победой", - сказано в сообщении.
Фото влюбленных пингвинов сделали Сергей Глотов и Марта Дзиндра.
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что на антарктической станции имени Вернадского украинских полярников окружили пингвины и им пришлось рыть рвы для обороны.
А еще писали о том, что украинские полярники показали кадры с новорожденными пингвинами.