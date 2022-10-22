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А вы знали? Чем отличаются коричневые яйца от белых

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Суббота 22 октября 2022 14:39
А вы знали? Чем отличаются коричневые яйца от белых Фото: Чем отличаются яйца белого и коричневого цвета (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйца - это очень полезный и ценный продукт. Тем не менее нередко можно заметить разницу в цвете скорлупы: есть яйца белые, а есть — коричневые.

Так в чем же разница между этими двумя видами, рассказали в издании Sante Plus.

Чем отличаются коричневые яйца от белых?

Многие люди предпочитают белые или коричневые яйца. С другой стороны, мало кто из них знает причину такой разницы в цветах.

На самом деле ответ довольно прост - это зависит от породы кур. Одни несут коричневые яйца, другие - бежевые, иногда даже голубые или розовые.

Кстати, куры с коричневыми перьями несут коричневые яйца. Тем не менее, обратите внимание, что есть также коричневые куры, у которых перья чуть красные и они могут нести слегка желтоватые яйца.

Есть ли вкусовые различия между яйцами?

На сегодняшний день между этими яйцами нет различимой разницы, кроме цвета скорлупы.

По пищевой ценности эти яйца практически ничем не отличаются друг от друга. Если куриный корм не был предварительно обогащен другими материалами, все они содержат одинаковое количество омега-3.

Почему коричневые яйца немного дороже белых?

Действительно, небольшая разница в цене между двумя яйцами сбивает с толку. Коричневые куры немного больше по размеру, чем белые, и явно нуждаются в большем количестве питательных веществ. Таким образом, дополнительные затраты на выращивание кур объясняют разницу в цене на яйца.

Как мы ранее писали, в Украине стоимость яиц взлетела до небес. Почему взлетели цены.

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