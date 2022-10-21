В Украине стоимость яиц взлетела до небес: обоснованно ли взвинтили цены?
За последнюю неделю цены на яйца в Украине достигли своего максимума. В некоторых торговых точках за десяток продукта просят 70 гривен.
В Антимонопольном комитете Украины сообщили, что будут расследовать, почему стоимость яиц взлетела до небес, ведь на это сейчас нет объективных причин.
Почему дорожают яйца
Основным показателем, характеризующим изменения во времени общего уровня цен на товары и услуги, покупаемые населением для непроизводственного потребления, является индекс потребительских цен.
Госстат сообщает, что этот показатель в течение февраля-мая 2022 свидетельствовал о снижении стоимости куриных яиц.
Однако с июня 2022 года Госстат уже проинформировал о ежемесячном увеличении индекса потребительских цен.
Согласно этим данным, прирост стоимости яиц в сентябре 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил около 54%, то есть цена за год взлетела в два раза.
Причины роста цен на яйца:
- поднялись цены на корма;
- затраты на энергоносители;
- расходы по оплате труда;
- поднялись цены на ветеринарные препараты и т.д.
В Антимонопольном комитете сообщают, что повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны.
Дело в том, что рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется со стремительным ростом стоимости яиц.
Кроме того, отдельные профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими, и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины.
Это произошло потому, что из-за заблокированных морских портов в Украине наблюдается большой избыток зерна. Поэтому главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом.
Сейчас в Комитете считают, что нет объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца.
Комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца в сентябре-октябре 2022 года.
Читайте также, почему подорожали яйца в Харькове и что будет с ценами дальше.
Напомним, ранее директор профильной ассоциации Союза птицеводов рассказал, когда стоит ожидать снижения цен на яйца в Украине.