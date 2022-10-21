В Украине стоимость яиц взлетела до небес: обоснованно ли взвинтили цены?

За последнюю неделю цены на яйца в Украине достигли своего максимума. В некоторых торговых точках за десяток продукта просят 70 гривен.

В Антимонопольном комитете Украины сообщили , что будут расследовать, почему стоимость яиц взлетела до небес, ведь на это сейчас нет объективных причин.

Почему дорожают яйца

Основным показателем, характеризующим изменения во времени общего уровня цен на товары и услуги, покупаемые населением для непроизводственного потребления, является индекс потребительских цен.

Госстат сообщает, что этот показатель в течение февраля-мая 2022 свидетельствовал о снижении стоимости куриных яиц.

Однако с июня 2022 года Госстат уже проинформировал о ежемесячном увеличении индекса потребительских цен.

Согласно этим данным, прирост стоимости яиц в сентябре 2022 года по сравнению с июнем 2022 года составил около 54%, то есть цена за год взлетела в два раза.

Причины роста цен на яйца:

поднялись цены на корма;

затраты на энергоносители;

расходы по оплате труда;

поднялись цены на ветеринарные препараты и т.д.

В Антимонопольном комитете сообщают, что повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны.

Дело в том, что рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется со стремительным ростом стоимости яиц.

Кроме того, отдельные профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими, и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины.

Это произошло потому, что из-за заблокированных морских портов в Украине наблюдается большой избыток зерна. Поэтому главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в Комитете считают, что нет объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца.

Комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца в сентябре-октябре 2022 года.