Почему подорожали яйца в Харькове и что будет с ценами дальше: эксперт дал прогноз

В магазинах Харькова и области цены на яйца, которые за месяц подорожали примерно на 13%, продолжат повышаться вплоть до начала зимы, прогнозирует директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Украины Олег Катеринич.

Он обратил внимание, что летом яйца традиционно дешевле, так как расходы на энергоносители ниже по сравнению с зимой, также меньше стоимость на ингредиенты кормов, комбикорм, и производители могут позволить снизить стоимость продукта до уровня минимальной себестоимости.

"Осенью спрос на яйца значительно растет. Это даже не 5-10%, а где-то 20-30%.

Это наблюдается каждый год. Раньше это был легкий рост, в течение этого и прошлого года существенный", - говорит Катеринич.

Если в аналогичный период год назад в Харькове десяток яиц стоил около 45-47 гривен, то сейчас - от 58 и до почти 100 гривен.

Эксперт отметил, что общее производство яиц сократилось примерно на 20-30%, наблюдается дефицит этой продукции, поэтому производители могут дополнительно увеличивать стоимость

"Мы видим, что энергоресурсы подорожали почти в 2 раза, соответственно, логистика подорожала, кормовые ингредиенты, то есть зерновые, остаются где-то на уровне прошлого года, но существенно выросли компоненты, получаемые из-за рубежа, это витамины, аминокислоты", - объясняет он.

По прогнозам Катеринича, в Харьковской области яйца будут дорожать и дальше.

"У нас традиционно идет подорожание к декабрю... По прошлому году пик подорожания был в декабре, но стоимость сохранилась и в январе, и в феврале. В этом году, думаю, будет также небольшое подорожание, пока нет таких факторов, которые оказывают очень большое влияние. Думаю, 6-7 гривен в соответствии с современной стоимостью комбикормов и энергоресурсов - это такая цена, которая удовлетворит как производителей, так и торговые сети", - поделился мнением специалист.

Он также уточнил, что среднестатистическая стоимость яйца при нынешней средней стоимости корма составляет около 5 гривен за штуку.