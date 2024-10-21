Вы испугались и вас трясет? Три лайфхака от острого стресса

Как экстренно помочь себе, если случилась паническая атака, повысилось от стресса давление, вы испугались и вас трясет?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача-диетолога Ольгу Маллиани в Instagram.

Три совета для преодоления стресса

1. Дыхание по методу "4-7-8"

Этот метод активизирует парасимпатическую нервную систему, способствует расслаблению и замедлению сердцебиения. Вот как его выполнять:



Вдохните через нос на 4 счета. Спокойно и медленно вдыхайте воздух через нос, считая до четырех. При этом сосредоточьтесь на том, чтобы воздух заполнял нижнюю часть легких, словно дыша "животом".

Задержите дыхание на 7 секунд. Держите воздух в легких, считая до семи. Это помогает замедлить дыхание и успокоить нервную систему.

Выдыхайте через рот. Медленно выдыхайте воздух через рот, создавая мягкий звук "шшшш", пока считаете до восьми. Выдох должен быть плавным и продолжительным, что помогает снять напряжение.

Этот метод мгновенно уменьшает чувство тревоги и стресса, помогает стабилизировать пульс и активизировать релаксацию в организме.

2. Одновременно потрите мочки ушей

Мочки ушей содержат акупунктурные точки, которые при стимуляции активируют блуждающий нерв и вызывают релаксацию. Массаж этих точек способствует понижению уровня кортизола, улучшению работы сердца и понижению чувства тревожности.

3. Держите рядом эфирное масло масла жасмина

Эфирное масло жасмина обладает сильными успокаивающими и антистрессовыми свойствами благодаря своему влиянию на нервную систему.