10 эффективных советов для хорошего самочувствия этой осенью

Осенью растет циркуляция вирусов, а с ними и хандра и депрессия, которая очень плохо влияет на организм и самочувствие.

Как чувствовать себя лучше в это время года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на Facebook-странице диетолога Олега Швеца.

10 советов для хорошего самочувствия осенью

Сделайте прививку от коронавируса и гриппа

Осенью респираторные заболевания, такие как грипп и COVID-19, встречаются чаще. Самый эффективный способ защитить себя - это вакцинация. Вакцинация и ревакцинация от COVID-19 значительно снижает риск тяжелого течения болезни и госпитализации. К примеру, вакцинированные люди в возрасте 65-74 лет имеют на 88-96% меньше шансов быть госпитализированными. Также вакцинированные имеют значительно более низкий риск летальных исходов из-за COVID-19.

Прививка от гриппа не менее важна для защиты от сезонных вирусов. Вакцины доступны в больницах и аптеках. Обязательно обратитесь к своему семейному врачу для получения индивидуальных советов по вакцинации.

Поддерживайте ваш иммунитет

Для укрепления иммунной системы важно соблюдать здоровое питание, избегать стресса и обеспечить себе качественный сон. Пейте достаточно воды - это улучшит работу иммунитета. Некоторые продукты могут также предотвратить простуду: цитрусовые, йогурт и другие кисломолочные продукты, орехи, специи, травы, а также овощи и зелень, богатые клетчаткой.

Не сидите в соцсетях, а гуляйте

Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году, чрезмерное использование социальных сетей негативно влияет на психическое здоровье. Для украинцев, погруженных в постоянный поток новостей о войне, это особенно важно. Осень - идеальное время для прогулок на свежем воздухе и физической активности. Это не только улучшит настроение, но и укрепит иммунитет.

Ешьте сезонные овощи и фрукты

Осенью наслаждайтесь сезонными продуктами: свеклой, капустой (брюссельской, цветной, белокочанной), морковью, баклажанами, тыквами, кабачками, виноградом и яблоками. Эти овощи и фрукты богаты витаминами и микроэлементами, которые укрепляют здоровье. Запекайте овощи с минимумом растительного масла, соли и перца для вкусных и полезных блюд.

Перекусывайте здоровыми блюдами

Хотя осенние вечера часто побуждают к перекусам перед телевизором, следует выбирать здоровые альтернативы. Вместо чипсов и пиццы выберите сырые овощи с хумусом, свежие фрукты, вареные яйца или орехи. Это поможет поддерживать сбалансированное питание и чувствовать себя лучше.

Включите тыкву в рацион

Тыква - это настоящий осенний суперфуд, богатый витаминами A, C, E, клетчаткой и калием. Его можно использовать для приготовления разнообразных блюд, а тыквенные семена – отличный источник растительного белка, клетчатки и магния.

Добавьте в рацион клюкву и хурму

Кроме яблок и груш, клюква и хурма могут стать отличными осенними продуктами. Хурма богата клетчаткой и витамином C, а клюква содержит полифенолы, защищающие мочевыводящие пути и укрепляющие сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что клюквенный сок может предотвращать повторные инфекции мочевыводящих путей.

Не ешьте много сладкого

Не нужно отказываться от сладкого, но следует употреблять его в умеренных количествах. Старайтесь заменить конфеты более полезными продуктами, такими как сухофрукты. Если приобретаете конфеты, держите их подальше от глаз и вместо них ставьте на стол орехи или фрукты.

Заботьтесь о своем психическом здоровье

Осень может приводить к уменьшению социального взаимодействия и вызвать чувство одиночества. Важно найти время для себя, заниматься любимыми делами, а также поддерживать связь с близкими.

Планируйте медицинские обследования

Регулярные медицинские осмотры помогают выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Это позволяет получить эффективное лечение и даже спасти жизнь. Также это хорошая возможность пересмотреть прием лекарства и при необходимости скорректировать их прием.